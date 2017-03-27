Трамп назначит своего зятя главой нового управления в Белом доме

Эта своего рода оперативная группа, состоящая из бывших руководителей коммерческих организаций, призвана «привнести свежее мышление» в Вашингтон. В числе ее задач будет контроль за работой федеральной бюрократической системой, реформирование системы ухода за ветеранами и борьба с опиоидной наркоманией.

В дальнейшем этому управлению, которое расположится, как и Овальный кабинет президента, в Западном крыле Белого дома, могут передать ряд правительственных функций. Предполагается, что Управление инновации будет отчитываться напрямую перед Трампом.

Как отмечает The Washington Post, Кушнер имеет большое влияние в администрации Трампа — как на решения по назначению сотрудников, так и на внешнюю и внутреннюю политику США.