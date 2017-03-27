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09:30 (мск), источник: Интерфакс

Трамп назначит своего зятя главой нового управления в Белом доме

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп в понедельник объявит о создании в Белом доме нового управления с широкими полномочиями, которое возглавит его 36-летний зять Джаред Кушнер, уже являющийся старшим советником главы государства, сообщает газета The Washington Post.

Источник: Reuters

По данным издания, новая структура — Управление американской инновации — будет заниматься выполнением предвыборных обещаний Трампа, используя идеи бизнеса.

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Эта своего рода оперативная группа, состоящая из бывших руководителей коммерческих организаций, призвана «привнести свежее мышление» в Вашингтон. В числе ее задач будет контроль за работой федеральной бюрократической системой, реформирование системы ухода за ветеранами и борьба с опиоидной наркоманией.

В дальнейшем этому управлению, которое расположится, как и Овальный кабинет президента, в Западном крыле Белого дома, могут передать ряд правительственных функций. Предполагается, что Управление инновации будет отчитываться напрямую перед Трампом.

Как отмечает The Washington Post, Кушнер имеет большое влияние в администрации Трампа — как на решения по назначению сотрудников, так и на внешнюю и внутреннюю политику США.

Издание называет его «теневым дипломатом», главным советником Трампа в вопросах взаимоотношений с Китаем, Мескикой, Канадой и Ближним Востоком

Кушнер — американский бизнесмен, владелец девелоперской компании и газеты New York Observer, сын американского девелопера Чарльза Кушнера.

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В 2003 году он окончил Гарвардский университет, в 2007 году — Нью-Йоркский университет. Будучи студентом Гарварда, совершал сделки с недвижимостью, получив прибыль в $20 млн. В 2006 году приобрtл газету New York Observer за $10 млн. Согласно Vanity Fair, посещаемость сайта газеты выросла с 2013 года по 2016 год с 1,3 млн до 6 млн уникальных посетителей в месяц.

В 2008 году стал исполнительным директором девелоперской компании Kushner Properties. Совершил несколько крупных операций с офисными и жилыми зданиями, в том числе приобретение за $1,8 млрд офисного здания на Пятой авеню в Нью-Йорке.

Хотя его отец ранее был спонсором демократов, Кушнер после выдвижения Трампа принимал активное участие в его кампании на президентских выборах 2016 года. В противовес традиционным СМИ и телевидению, в которых господствовала поддержке Хиллари Клинтон, Кушнер организовал кампанию в поддержку Трампа в интернете и социальных сетях.

Комментарии
6
Сергей Саморуков
Прям , как у нас ... что Иванов , что Рогозин ...да много родителей своих чад пистроило на хлебно-икорные места . Полезны ли они ? А наша экономика сама всё рассказывает об их полезности и одарённости .
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дядя Коля
А сваргань -ка , Трампушка , своему родственнику систему " Платон ".....Что он у тебя по каким - то крыльям в Белом доме будет скитаться.
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Сергей Саморуков
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