Трамп назначит своего зятя главой нового управления в Белом доме

По данным издания, новая структура — Управление американской инновации — будет заниматься выполнением предвыборных обещаний Трампа, используя идеи бизнеса.
Эта своего рода оперативная группа, состоящая из бывших руководителей коммерческих организаций, призвана «привнести свежее мышление» в Вашингтон. В числе ее задач будет контроль за работой федеральной бюрократической системой, реформирование системы ухода за ветеранами и борьба с опиоидной наркоманией.
В дальнейшем этому управлению, которое расположится, как и Овальный кабинет президента, в Западном крыле Белого дома, могут передать ряд правительственных функций. Предполагается, что Управление инновации будет отчитываться напрямую перед Трампом.
Как отмечает The Washington Post, Кушнер имеет большое влияние в администрации Трампа — как на решения по назначению сотрудников, так и на внешнюю и внутреннюю политику США.
Издание называет его «теневым дипломатом», главным советником Трампа в вопросах взаимоотношений с Китаем, Мескикой, Канадой и Ближним Востоком
Кушнер — американский бизнесмен, владелец девелоперской компании и газеты New York Observer, сын американского девелопера Чарльза Кушнера.
В 2003 году он окончил Гарвардский университет, в 2007 году — Нью-Йоркский университет. Будучи студентом Гарварда, совершал сделки с недвижимостью, получив прибыль в $20 млн. В 2006 году приобрtл газету New York Observer за $10 млн. Согласно Vanity Fair, посещаемость сайта газеты выросла с 2013 года по 2016 год с 1,3 млн до 6 млн уникальных посетителей в месяц.
В 2008 году стал исполнительным директором девелоперской компании Kushner Properties. Совершил несколько крупных операций с офисными и жилыми зданиями, в том числе приобретение за $1,8 млрд офисного здания на Пятой авеню в Нью-Йорке.
Хотя его отец ранее был спонсором демократов, Кушнер после выдвижения Трампа принимал активное участие в его кампании на президентских выборах 2016 года. В противовес традиционным СМИ и телевидению, в которых господствовала поддержке Хиллари Клинтон, Кушнер организовал кампанию в поддержку Трампа в интернете и социальных сетях.