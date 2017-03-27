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09:38 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре состоится прием граждан депутатами Государственной Думы

Приемы состоятся в рамках региональной недели.

С 27 по 31 марта в рамках региональной недели депутаты Государственной Думы проведут приемы граждан в Региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д. А. Медведева (ул. Революционная, 107).

27 марта, 11.00 — 12.00 — Станкевич Игорь Валентинович, депутат ГД РФ.

27 марта, 17.00 — 18.00 — Симановский Леонид Яковлевич, депутат ГД РФ.

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