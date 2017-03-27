В Самаре состоится прием граждан депутатами Государственной Думы
Приемы состоятся в рамках региональной недели.
Приемы состоятся в рамках региональной недели.
С 27 по 31 марта в рамках региональной недели депутаты Государственной Думы проведут приемы граждан в Региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д. А. Медведева (ул. Революционная, 107).
27 марта, 11.00 — 12.00 — Станкевич Игорь Валентинович, депутат ГД РФ.
27 марта, 17.00 — 18.00 — Симановский Леонид Яковлевич, депутат ГД РФ.