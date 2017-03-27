О повышении проезда в маршрутках мэр узнал из новостей

Челябинская мэрия недоумевает по поводу нового повышения цен на проезд в маршрутках с 20 до 23 рублей. Об этом ряд перевозчиков заявил еще под занавес прошедшей недели, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Градоначальник Евгений Тефтелев узнал об этом из новостных лент. И сегодня заявил: будет искать управу на растущие «аппетиты» частных извозчиков.

«Я в стороне оставаться не намерен. Посмотрим с участием прокуратуры, тарифного органа и естественно ФАС. Наши обращения уйдут. Проверим законность, но и наша реакция на все эти дела», — заявил глава Челябинска Евгений Тефтелев.

По закону частные перевозчики могут самостоятельно менять цену билетов в своих автобусах и извещать об этом мэрию не обязаны. Поэтому с сегодняшнего дня изменены тарифы проезда в нескольких маршрутках — в 10-й, 19-ой, и 72-ой. В мэрии намерены выяснить: законны ли желания владельцев маршруток. Глава города сегодня также заявил: в городском общественном транспорте такого не будет. Последний раз цена билета в автобусах, трамваях и троллейбусах повышалась с 15 до 20 рублей в конце 2015 года.