О повышении проезда в маршрутках мэр узнал из новостей
Чиновники будут искать управу на растущие «аппетиты» частных извозчиков.
Чиновники будут искать управу на растущие «аппетиты» частных извозчиков.
Челябинская мэрия недоумевает по поводу нового повышения цен на проезд в маршрутках с 20 до 23 рублей. Об этом ряд перевозчиков заявил еще под занавес прошедшей недели, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Градоначальник Евгений Тефтелев узнал об этом из новостных лент. И сегодня заявил: будет искать управу на растущие «аппетиты» частных извозчиков.
«Я в стороне оставаться не намерен. Посмотрим с участием прокуратуры, тарифного органа и естественно ФАС. Наши обращения уйдут. Проверим законность, но и наша реакция на все эти дела», — заявил глава Челябинска Евгений Тефтелев.
По закону частные перевозчики могут самостоятельно менять цену билетов в своих автобусах и извещать об этом мэрию не обязаны. Поэтому с сегодняшнего дня изменены тарифы проезда в нескольких маршрутках — в 10-й, 19-ой, и 72-ой. В мэрии намерены выяснить: законны ли желания владельцев маршруток. Глава города сегодня также заявил: в городском общественном транспорте такого не будет. Последний раз цена билета в автобусах, трамваях и троллейбусах повышалась с 15 до 20 рублей в конце 2015 года.