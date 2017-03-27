Экс-глава областного УФМС перешел в мэрию Самары
В понедельник, 27 марта, на оперативном совещании в администрации Самары глава города Олег Фурсов представил новых сотрудников мэрии.
В понедельник, 27 марта, на оперативном совещании в администрации Самары глава города Олег Фурсов представил новых сотрудников мэрии.
На пост руководителя департамента физической культуры и спорта назначен Виктор Анисатов. Согласно информации из открытых источников ранее он занимал руководящие должности в администрации Новокуйбышевска. Управление с июня 2014 г. возглавлял Виктор Ольховский, скончавшийся в декабре прошлого года. На должность руководителя управления гражданской защиты назначен Игорь Дахно. Ранее он возглавлял управление Федеральной миграционной службы по Самарской области.