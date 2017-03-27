В АП рассказали, когда Порошенко встретится с Трампом

Об этом в интервью газете «Сегодня» заявил заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев.

«Конечно, используются все возможности для того, чтобы подготовить главную и ключевую встречу — украинско-американский саммит. Поэтому и недавний визит заместителя помощника госсекретаря США Бриджит Бринк в Украину рассматривался в этом контексте. Хочу еще раз повторить: встреча на высшем уровне состоится, как только две стороны согласуют повестку дня, а также наполнение будущей встречи. Конечно, мы бы хотели, чтобы это произошло как можно быстрее», — сказал Елисеев.

При этом он отметил, что в АПУ удовлетворены уровнем и интенсивностью диалога между Украиной и новой американской Администрацией.