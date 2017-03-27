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10:20 (мск), источник: УНИАН

В АП рассказали, когда Порошенко встретится с Трампом

В АПУ удовлетворены уровнем и интенсивностью диалога между Украиной и новой американской Администрацией.

Источник: УНИАН

Встреча президента Украины Петра Порошенко с американским коллегой Дональдом Трампом состоится после того, как стороны согласуют повестку дня.

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Об этом в интервью газете «Сегодня» заявил заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев.

«Конечно, используются все возможности для того, чтобы подготовить главную и ключевую встречу — украинско-американский саммит. Поэтому и недавний визит заместителя помощника госсекретаря США Бриджит Бринк в Украину рассматривался в этом контексте. Хочу еще раз повторить: встреча на высшем уровне состоится, как только две стороны согласуют повестку дня, а также наполнение будущей встречи. Конечно, мы бы хотели, чтобы это произошло как можно быстрее», — сказал Елисеев.

При этом он отметил, что в АПУ удовлетворены уровнем и интенсивностью диалога между Украиной и новой американской Администрацией.

«Как известно, состоялось два телефонных разговора президента Украины с президентом Дональдом Трампом. Петр Порошенко имел продолжительную и плодотворную встречу с вице-президентом США Майком Пенсом в феврале в Мюнхене (на полях Мюнхенской конференции по безопасности — ред.). Кроме того, начался диалог с новоназначенным госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, дважды министр иностранных дел Павел Климкин посетил Вашингтон. Продолжаются активные визиты в США наших депутатов и визиты членов Конгресса в Украину. Происходит знакомство с новыми представителями как Совета нацбезопасности США, так и Белого Дома, Госдепа», — подчеркнул замглавы Администрации президента.

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