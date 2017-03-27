В АП рассказали, когда Порошенко встретится с Трампом
В АПУ удовлетворены уровнем и интенсивностью диалога между Украиной и новой американской Администрацией.
В АПУ удовлетворены уровнем и интенсивностью диалога между Украиной и новой американской Администрацией.
Встреча президента Украины Петра Порошенко с американским коллегой Дональдом Трампом состоится после того, как стороны согласуют повестку дня.
Об этом в интервью газете «Сегодня» заявил заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев.
«Конечно, используются все возможности для того, чтобы подготовить главную и ключевую встречу —
При этом он отметил, что в АПУ удовлетворены уровнем и интенсивностью диалога между Украиной и новой американской Администрацией.
«Как известно, состоялось два телефонных разговора президента Украины с президентом Дональдом Трампом. Петр Порошенко имел продолжительную и плодотворную встречу с