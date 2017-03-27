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10:08 (мск), источник: ТАСС

В ЕС призвали РФ освободить задержанных в воскресенье участников протестов

В пресс-релизе подчеркивается, что задержания протестующих и запрет на проведение демонстраций нарушают права граждан на выражение собственного мнения и проведение мирных митингов.

Источник: РИА "Новости"

БРЮССЕЛЬ, 27 марта. /ТАСС/. Внешнеполитическая служба ЕС распространила в понедельник заявление с призывом к РФ освободить задержанных накануне участников несогласованных с властями акций протеста, проходивших в ряде российских городов.

В пресс-релизе подчеркивается, что задержания протестующих и запрет на проведение демонстраций нарушают права граждан на выражение собственного мнения и проведение мирных митингов
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«Полицейские операции, проводившиеся в Российской Федерации, в частности, попытки разгона демонстрантов и задержания сотен граждан, включая оппозиционного лидера Алексея Навального, являются нарушением основных прав и свобод — на выражение собственного мнения, на создание объединений и проведение мирных собраний», — отмечается в тексте заявления внешнеполитической службы ЕС.

«Мы призываем российские власти следовать международным обязательствам, которые они на себя взяли, в том числе перед Советом Европы и ОБСЕ, полностью обеспечив соблюдение вышеупомянутых прав и свобод, а также без промедлений освободить задержанных участников мирных протестов», — говорится в заключении.

Накануне в ряде городов России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, прошли несогласованные акции, устроители которых декларировали цель «борьбы с коррупцией». По данным МВД, в столице было задержано около 500 человек.

Ранее прокуратура предупредила организаторов акций о недопустимости нарушений закона. Полиция в свою очередь попросила воздержаться от участия в несогласованных мероприятиях, так как они незаконны, и в создавшихся условиях возрастает риск провокационных действий, направленных на нарушение общественного порядка.

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