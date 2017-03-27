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09:51 (мск), источник: СуперОмск

Омская мэрия оспорила решение арбитража по «делу Любочки»

23 марта администрация города Омска подала апелляционную жалобу на решение арбитражного суда Омской области по иску ИП Романа Рудакова к издательству «Омский ракурс» (в СМИ этот процесс получил название «дело Любочки»).

Мэрия проходила по этой тяжбе третьим лицом. Вполне возможно, что причиной обжалования стало решение Куйбышевского районного суда, который на минувшей неделе признал авторские права за администрацией города на скульптуры «Любочки» и «Степаныча».

Дата рассмотрения жалобы в 8 апелляционном арбитражном суде пока не назначена. Вкратце напомним итог процесса в областном арбитраже: Рудаков выкупил авторские права у создателей скульптур — дизайнера Игоря Вахитова и скульптора Сергея Норышева. Затем он подал иск к издательству, которое в юбилейном альбоме к 300-летию Омска опубликовала снимки «Любочки» и «Степаныча». По мнению Рудакова, фотографии были размещены неправомерно без согласия с ним как правообладателя. Суд удовлетворил иск и назначил компенсацию в размере 20 тыс. рублей.

Таким образом, сейчас существует определенная правовая коллизия — есть решения двух судов, которые признают авторские права за разными сторонами конфликта. Впрочем, пока они в законную силу не вступили.

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