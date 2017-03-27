Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян
Прочь из моей головы: история жизни с болью
Москва отказалась от строительства двух станций метро
5 ошибок закаливания, которые делают все родители
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
«Мы будем убирать всех жуликов» Жириновский рассказал, почему ЛДПР покинула заседание Госдумы
В Магадане 3-летний ребенок сбежал из детского сада в одних сапогах (видео)
Выходные с детьми: три удивительных весенних опыта
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
Военную базу под Харьковом взорвали дроны – глава СБУ
СМИ: Лукашенко запустил сценарий Майдана
Егор Кончаловский закрутил роман с девушкой-юристом
47-летняя бабушка двух внучек покорила Сеть (фото)
Готовую на 95% "Украину" распилят и продадут: СМИ о причинах
Ярош о единственном способе возврата Крыма Украине
Для начинающих водителей ввели ограничения
Водители грузовиков останутся без работы
Фоторепортажи
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
8Пустыня в цвету
13Теракт в центре Лондона
14События недели в фотографиях
10:22 (мск), источник: ИА Башинформ

Алексей Пешков назначен заместителем начальника Управления по госохране объектов культурного наследия Башкирии

УФА, 27 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Алексей Пешков назначен заместителем начальника Управления по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан. Соответствующее распоряжением Правительства Республики подписано сегодня, 27 марта.

Справка. Алексей Юрьевич Пешков родился в 1981 году в Уфе.

В 2003 году окончил Уфимский государственный авиационный технический университет. Менеджер по специальности «Государственное и муниципальное управление».

2003−2004 — ведущий специалист отдела прогнозирования товарных рынков Министерства экономики Республики Башкортостан;.

2004−2007 — ведущий специалист отдела координации и контроля государственных закупок Министерства экономического развития и промышленности Республики Башкортостан;.

2007−2010 — ведущий специалист-эксперт, главный специалист-эксперт, заместитель, исполняющий обязанности начальника отдела координации государственных закупок Минэкономразвития РБ;.

2010−2015 — заместитель, первый заместитель, исполняющий обязанности председателя Госкомитета РБ по размещению государственных заказов;.

2015−2016 — первый заместитель министра экономического развития Республики Башкортостан.

Действительный государственный советник 2 класса.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
ЕВС заявил о необходимости участия России в «Евровидении»
Чавушоглу: Турция готова принимать россиян без загранпаспортов
В ЕС призвали РФ освободить задержанных участников протестов
Прокуратура Южной Кореи потребовала арестовать Пак Кын Хе
Правительство утвердило ограничения для начинающих водителей
В США двух девушек не пустили в самолет из-за леггинсов
На Луне нашли подземные тоннели
Спорт
Иллюзия обмана: как сборная России воспринимает сама себя Свежие высказывания игроков сборной России заставляют задуматься о том, какими видят себя футболисты
Авто
Водители грузовиков останутся без работы: процесс начался В том, что профессиональные водители скоро станут не нужны, не сомневается никто. Кроме, пожалуй, российских представителей этого класса. А зря! Уже сейчас им стоит подыскивать новый способ заработка
Hi-Tech
Похудеть и «накачаться» можно с помощью таблетки Американские ученые создали таблетку с «эффектом спортзала»
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
Минстрой предложил запретить продажу жилья без отделки
Износ зданий в Петербурге серьезно вырос
В России запретят старые электросчетчики
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
4-летний мальчик спас жизнь своей маме Ребенок догадался, как разблокировать телефон, и с помощью голосового помощника связался со службой спасения.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь