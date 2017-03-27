Алексей Пешков назначен заместителем начальника Управления по госохране объектов культурного наследия Башкирии

Справка. Алексей Юрьевич Пешков родился в 1981 году в Уфе.
В 2003 году окончил Уфимский государственный авиационный технический университет. Менеджер по специальности «Государственное и муниципальное управление».
2003−2004 — ведущий специалист отдела прогнозирования товарных рынков Министерства экономики Республики Башкортостан;.
2004−2007 — ведущий специалист отдела координации и контроля государственных закупок Министерства экономического развития и промышленности Республики Башкортостан;.
2007−2010 — ведущий специалист-эксперт, главный специалист-эксперт, заместитель, исполняющий обязанности начальника отдела координации государственных закупок Минэкономразвития РБ;.
2010−2015 — заместитель, первый заместитель, исполняющий обязанности председателя Госкомитета РБ по размещению государственных заказов;.
2015−2016 — первый заместитель министра экономического развития Республики Башкортостан.
Действительный государственный советник 2 класса.