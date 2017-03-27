Максим Решетников проинспектировал строительство обхода Чусового
Вчера глава Прикамья Максим Решетников побывал с рабочим визитом в Чусовом, который в конце прошлой недели официально стал первой в Прикамье территорией опережающего
Вчера глава Прикамья Максим Решетников побывал с рабочим визитом в Чусовом, который в конце прошлой недели официально стал первой в Прикамье территорией опережающего
По словам
Глава региона попросил подрядчиков ускорить работы на данных объектах. Кроме того, в Чусовом Максим Решетников посетил соревнования чемпионата России по фристайлу.