Максим Решетников проинспектировал строительство обхода Чусового

По словам пресс-секретаря врио губернатора Дарьи Левченко, в ходе визита господин Решетников проинспектировал ход строительства обхода Чусового: осмотрел мост, строящийся через реку Усьва, а также участка автодороги Полазна — Чусовой, подрядчиком на которых выступает ООО «Мостоотряд № 123».

Глава региона попросил подрядчиков ускорить работы на данных объектах. Кроме того, в Чусовом Максим Решетников посетил соревнования чемпионата России по фристайлу.