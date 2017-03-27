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10:16 (мск), источник: Коммерсантъ

Максим Решетников проинспектировал строительство обхода Чусового

Вчера глава Прикамья Максим Решетников побывал с рабочим визитом в Чусовом, который в конце прошлой недели официально стал первой в Прикамье территорией опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

По словам пресс-секретаря врио губернатора Дарьи Левченко, в ходе визита господин Решетников проинспектировал ход строительства обхода Чусового: осмотрел мост, строящийся через реку Усьва, а также участка автодороги Полазна — Чусовой, подрядчиком на которых выступает ООО «Мостоотряд № 123».

Глава региона попросил подрядчиков ускорить работы на данных объектах. Кроме того, в Чусовом Максим Решетников посетил соревнования чемпионата России по фристайлу.

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