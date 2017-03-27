Губернатор Городецкий будет увольнять чиновников за снег на крышах

По сообщению заместителя министра здравоохранения Новосибирской области Натальи Пьяновой, за последнюю неделю произошло сразу три случая, связанных с травмированием людей вследствие падения с крыш сосулек и наледи. Глава региона подверг критике работу по контролю качества очистки кровель и предотвращению чрезвычайных последствий грядущего паводка и подчеркнул, что считает сложившуюся ситуацию недопустимой.

— Я неоднократно повторял, что аномально снежная зима требует и соответствующих нестандартных мер по устранению последствий обильных снегопадов. И ни одного сбоя во всех мероприятиях, начиная от уборки снега с кровель и заканчивая выделением средств муниципалитетам на организацию паводковых мероприятий, быть не должно. В сложившейся ситуации необходимо работать на опережение, предпринимая все необходимые меры для того, чтобы минимизировать возможные негативные последствия снежной зимы, — отметил Владимир Городецкий на сегодняшнем аппаратном совещании.

Губернатор напомнил, что решение о выделении средств из резервного фонда правительства области на проведение мероприятий по предотвращению ЧП последствий грядущего паводка было принято 20 марта.

Справка. 57 млн рублей из резервного фонда правительства области были выделены на проведению неотложных мероприятий по уборке, вывозу и утилизации снега с дорог и проездов местного значения и искусственных сооружений на них, подготовке к приему талых вод ливневой канализации на территории муниципальных образований Новосибирской области. 23 млн рублей выделено из областного бюджета мэрии Новосибирска, 34 млн рублей — муниципальным образованиям и городским округам.