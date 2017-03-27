ВККС рассмотрит заявление об отставке зампреда Облсуда Людмилы Вагулиной

Уйти в отставку судья собирается с 20 апреля по собственному желанию. При этом полномочия Людмилы Вагулиной истекают только в 2019 г. — на должность заместителя председателя Самарского облсуда она была назначена в ноябре 2013-го сроком на шесть лет (это ее второй срок на посту — впервые она заняла его еще в 2008 году).

Всего же в должности судьи Вагулина проработала свыше 20 лет, причем вся ее карьера связана с областным судом. В 2002 г. ей присвоен первый квалификационный класс. В статусе зампреда суда Людмила Вагулина руководит организацией работы судебной коллегии по гражданским делам первой инстанции, кассационной инстанции и рассмотрения жалоб в надзорном порядке. Согласно опубликованным сведениям о доходах, с 2013 г. доходы судьи выросли с 2,32 млн до 2,97 млн рублей.