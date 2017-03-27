Новыми депутатами ЗС Иркутской области стали Антон Красноштанов и Александр Дубровин

Как 27 марта 2017 года сообщила Избирательная комиссия региона, Антон Красноштанов, который выдвинут партией «Единая Россия», одержал победу в одномандатном избирательном округе № 3 (Ленинский округ Иркутска), набрав 80,78% голосов избирателей (8740 человек). На втором месте Сергей Банько от КПРФ, его кандидатуру поддержали 11,57% (1252 избирателя).

В одномандатном избирательном округе № 11 (Балаганский, Братский, Усть-Удинский и Нижнеилимский районы) обошел остальных претендентов Александр Дубровин, выдвинутый партией «Единая Россия», набрав 70,5% (8856 человек), на втором месте Александр Гаськов от «Справедливой России» с 15,1% (1904 человека).

На дополнительных выборах депутата думы Иркутского района шестого созыва по одномандатному округу № 16 победил самовыдвиженец Александр Хомич, набравший 44,22% (539 голосов). Его основной оппонент Дмитрий Дорожкин («Единая Россия») набрал 42,08% (513 голосов). На выборах депутата думы Нижнеилимского района по одному незамещенному мандату в двухмандатном округе № 8 избрана самовыдвиженец Татьяна Прокаева, получившая в свою поддержку 35,37% (162 голоса).

На досрочных выборах главы деревни Маниловская Аларского района со значительным отрывом от остальных четырех кандидатов победила представитель партии «Единая Россия» Наталия Трофимова (48,25%, или 207 голосов). В Баяндаевском районе на досрочных выборах в селе Покровка главой избран Александр Багинов («Единая Россия»), его поддержали 79,81% (257 избирателей). В селе Тургеневка главой стал самовыдвиженец Виктор Синкевич, набравший 82,21% (208 голосо. В селе Гаханы победу на выборах главы одержала самовыдвиженец Наталья Булгатова (43,22%, или 102 голоса). В Осинском районе в двух муниципалитетах «Бурят-Янгуты» и «Русские Янгуты» на выборах глав также избиратели отдали предпочтение самовыдвиженцам. В «Бурят-Янгутах» главой станет Ирина Медведева (54,09%, или 377 голосов), в «Русских Янгутах» — Татьяна Филатова (68,94%, или 495 голосов).