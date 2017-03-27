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10:36 (мск), источник: ДЕЙТА

Кадзуёси сменит Кадзунори во Владивостоке

Кавахара Кадзунори покидает пост директора Японского центра во Владивостоке. Его преемником станет Мукаи Кадзуёси, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Начальник управления международных отношений и туризма администрации города Алексей Кушнир выразил пожелание, чтобы это сложившееся сотрудничество в областях культуры, образования, спорта продолжало динамично развиваться, а в экономике приносило практические взаимовыгодные результаты. Это к тому же является основной задачей деятельности и муниципального Центра развития и поддержки предпринимательства.

Алексей Кушнир также напомнил, что в начале марта во Владивостоке состоялся большой японо-российский семинар по проблемам совершенствования городской среды в рамках концепции развития современного мегаполиса под названием «Умный город».

У японских предпринимателей уже наработан большой международный опыт реконструкции старых жилых домов, зданий и сооружений, внедрения современных передовых технологий строительства и ремонта сетей водоснабжения и канализации, утилизации отходов, планировки рекреационных городских территорий. Они намерены внедрить его и во Владивостоке, и в этом направлении деятельность «Японского центра» также может способствовать активизации данного сотрудничества.

Мукаи Кадзуёси рассказал, что имеет большой опыт развития японо-российских торговых отношений в ходе его предыдущей работы в различных регионах России. Он ранее бывал и во Владивостоке, однако работа в «Японском центре» станет его первым опытом в данном направлении. При этом он твердо намерен следовать основному девизу «Японского центра»: «Укреплять сотрудничество между странами, между организациями и между людьми».

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