Кадзуёси сменит Кадзунори во Владивостоке

Начальник управления международных отношений и туризма администрации города Алексей Кушнир выразил пожелание, чтобы это сложившееся сотрудничество в областях культуры, образования, спорта продолжало динамично развиваться, а в экономике приносило практические взаимовыгодные результаты. Это к тому же является основной задачей деятельности и муниципального Центра развития и поддержки предпринимательства.

Алексей Кушнир также напомнил, что в начале марта во Владивостоке состоялся большой японо-российский семинар по проблемам совершенствования городской среды в рамках концепции развития современного мегаполиса под названием «Умный город».

У японских предпринимателей уже наработан большой международный опыт реконструкции старых жилых домов, зданий и сооружений, внедрения современных передовых технологий строительства и ремонта сетей водоснабжения и канализации, утилизации отходов, планировки рекреационных городских территорий. Они намерены внедрить его и во Владивостоке, и в этом направлении деятельность «Японского центра» также может способствовать активизации данного сотрудничества.