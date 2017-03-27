Кадзуёси сменит Кадзунори во Владивостоке
Кавахара Кадзунори покидает пост директора Японского центра во Владивостоке. Его преемником станет Мукаи Кадзуёси, сообщает ИА «Дейта».
Кавахара Кадзунори покидает пост директора Японского центра во Владивостоке. Его преемником станет Мукаи Кадзуёси, сообщает ИА «Дейта».
Начальник управления международных отношений и туризма администрации города Алексей Кушнир выразил пожелание, чтобы это сложившееся сотрудничество в областях культуры, образования, спорта продолжало динамично развиваться, а в экономике приносило практические взаимовыгодные результаты. Это к тому же является основной задачей деятельности и муниципального Центра развития и поддержки предпринимательства.
Алексей Кушнир также напомнил, что в начале марта во Владивостоке состоялся большой
У японских предпринимателей уже наработан большой международный опыт реконструкции старых жилых домов, зданий и сооружений, внедрения современных передовых технологий строительства и ремонта сетей водоснабжения и канализации, утилизации отходов, планировки рекреационных городских территорий. Они намерены внедрить его и во Владивостоке, и в этом направлении деятельность «Японского центра» также может способствовать активизации данного сотрудничества.
Мукаи Кадзуёси рассказал, что имеет большой опыт развития