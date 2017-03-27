Евгений Ройзман занял 73 место в национальном рейтинге мэров. Мнения экспертов

Как сообщили Накануне.RU в центре информационных коммуникаций, исследование провели среди 88 лидеров городов России. Результаты «Национального рейтинга» получены на основании заочного анкетирования и заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.

Положение Евгения Ройзмана прокомментировали свердловские политологи. По словам политолога, руководителя уральского отделения Фонда развития гражданского общества Анатолия Гагарина, с приходом во власть Екатеринбурга Евгения Ройзмана сложилось противоречие, которое с самого начала было понятно экспертам. Ройзман является общественной фигурой, но не политической.

«Это очень важный момент, если разделять сугубо политические и общественные ресурсы и определенные возможности. Если рассматривать Ройзмана в качестве политической фигуры, некий элемент неполноценности здесь присутствует, при всей универсальности Ройзмана и его определённой пластичности — умении попадать в незанятые ниши. Тем не менее, с ролью политического лидера, в данном случае главы думы и соответственно главы города, мне кажется, он не до конца справляется. В силу разных причин. На мой взгляд, ему необходимо было оставаться в той нише, которую он ранее прекрасно и удачно занимал: эдакий общественный лидер, некий взгляд со стороны, что называется — третья сила», — считает Анатолий Гагарин.

По его мнению, мэр стал рупором городской администрации. Политолог подчеркивает, что предлагаемые тезисы Ройзман озвучивал «довольно коряво», и это привело к потере им значительной части электората, которая верила в него и в реализацию его предвыборных обещаний. Поскольку программа была заведомо нереализуемая — ни одного обещания он не воплотил в жизнь.

Говоря о победе на выборах, Анатолий Гагарин отмечает, что для него самого она была неожиданностью, и поэтому мэр в 2013 году начал делать заявления, что городу не нужен ЧМ-2018, ЭКСПО.

«Неловкую попытку Ройзмана сохранить свою независимость усугубили неуклюжие высказывания в защиту городской администрации, которые блогеры и журналисты разобрали на цитаты. Например: “грязь не на улице — грязь в душе”. Избрание на пост главы Екатеринбурга, на мой взгляд, подорвало политическую карьеру Ройзмана. Конечно, определённый авторитет в достаточно узком кругу фанатов он ещё сохраняет. Но политических перспектив я уже не вижу. Сейчас, когда город и область фактически слились — Ройзман оказался не нужен ни тому, ни другому лагерю. Если раньше его использовали в качестве “тарана”, общественного лидера, для озвучивания тезисов, которые не могли озвучить сами, то теперь это не нужно. Поэтому Ройзман сейчас уехал в Израиль, как бы лечиться. При этом он делает заявления, что пойдёт на выборы губернатора, что тоже очень характерно для Ройзмана — заявить, что у него всё заряжено, “штаб работает”, но зная экономичность Ройзмана, вряд ли он как-то вкладывается в свою будущую избирательную кампанию», — говорит Анатолий Гагарин.

По словам политолога, мэр не вырос «из коротких штанишек общественного деятеля» — так и остался блогером-общественником. Эксперт подчеркивает, что второго шанса на избрание в руководство города нынешнему мэру не дадут.

Политолог, руководитель Центра региональных политических исследований УрФУ Руслан Мухаметов также высказался по поводу положения Евгения Розймана. По его словам, мэр ушел в политическую тень из публичного пространства.

«Здесь можно обозначить две главные причины. Первая — кардинальные, радикальные изменения региональной политической жизни, связанные с переходом Владимира Тунгусова в структуры областной власти, а именно на должность руководителя администрации свердловского губернатора — вице-губернатора по внутренней политике. До этого момента был актуален конфликт между городской администрацией и региональными властями. В этом политическом противостоянии Евгений Ройзман был на передовой позиции, в авангарде. Он рассматривался в качестве главного политического оппонента свердловского губернатора Евгения Куйвашева. На данный момент в Свердловской области наблюдается политическое перемирие, для которого характерно отсутствие публичного выяснения отношений, наличие рабочих взаимоотношений между городом и областью. В таких политических условиях надобности в Евгении Ройзмане с его антигубернаторскими заявлениями нет. Было принято решение уменьшить медийную активность Евгения Ройзмана как публичного раздражителя областной власти. Вторая причина — угроза отмены прямых выборов мэра уральской столицы. С 2015 года на Среднем Урале наблюдается тенденция перехода на так называемую “советскую” систему организации местной власти, т.е. избрание “сильного мэра” депутатами городской думы. В условиях доминирования вышеназванного процесса и позиционирования Евгения Ройзмана, как ярого сторонника сохранения прямых выборов, излишняя публичная активность главы Екатеринбурга могла выступить катализатором отмены», — прокомментировал Руслан Мухаметов.

Он также подчеркнул, что уход Евгения Ройзмана в политическую тень накануне губернаторских выборов говорит о его минимальных перспективах на участие в избирательной кампании 2017 года.