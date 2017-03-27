Двораковский вошел в пятерку худших мэров России

Список опубликован центром информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ.

Вячеслав Двораковский занял лишь 85-ое место в рейтинге. Основная причина для столь низкого положения в списке, как считает политтехнолог, гендиректор федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов, предельно низкий рейтинг мэра и его конфликт с губернатором Виктором Назаровым.

«На мой взгляд, у Вячеслава Викторовича Двораковского как мэра города Омска нет перспектив. У него предельно высокий антирейтинг, крайне низкий рейтинг, слабые позиции в элитах, негативный бэкграунд. Губернатору, по всей видимости, такая ситуация удобна. Упадок в Омске он всегда может объяснить тем, что мэр избран народом — и вроде бы поделать нечего. Хотя известно, что у главы области есть все инструменты и механизмы для того, чтобы призвать нерадивого мэра к ответу», — считает Старовойтов.

Также сильно на позиции Двораковского повлиял и недавний зловонный скандал в Омске. Едва не превратившаяся в экологическую катастрофу проблема градоначальником никак не решалась, а горожане были вынуждены страдать больше двух недель.

Лучшим же мэром в стране вновь стал градоначальник столицы Сергей Собянин, а на последнем месте рейтинга обосновался Муса Мусаев из Махачкалы.