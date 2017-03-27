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11:04 (мск), источник: Sputnik.by

Суды после Дня Воли начались в Минске

Люди приходят в суды, чтобы поддержать граждан, которых задержали 25 марта на проспекте Независимости в Минске.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 мар — Sputnik. Слушания дел граждан, задержанных за участие в несанкционированном митинге 25 марта, начались в суде Первомайского района столицы, передает корреспондент Sputnik.

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В суде собралось порядка десятка человек, желающих поддержать граждан, которые были задержаны сотрудниками ОМОНа на проспекте Независимости во время проведения шествия в День Воли.

«У нас подруга участвовала в акции, но мы решили поддержать всех и будем ходить на суды, вдруг получится передать ребятам хотя бы воды», — рассказала корреспонденту Sputnik одна из пришедших в суд девушек.

Она также отметила, что взяла с собой печенье, поскольку опасается, что ее задержанную подругу могли не кормить.

В суде Первомайского района Минска.

Как передает В суде Первомайского района будут проходить слушания по делам 16 граждан, которых задержали правоохранители в субботу.

Как передает корреспондент Sputnik, в суд Центрального района Минска были доставлены около 20 человек. В суде также присутствуют граждане, которые пришли поддержать задержанных.

Дом правосудия.

Милиция начала привозить в Дом правосудия, где находится несколько районных судов Минска, граждан, задержанных за участие в несанкционированной уличной акции в столице.

В частности, в суд Партизанского района привезли активиста оппозиции Макса Вейнярского. Ожидая, когда начнется судебное разбирательство, Вейнярский сообщил журналистам, что после задержания он находился в ИВС в камере, где вместе с ним были еще пять человек.

Кроме того, в один из судов, которые расположены в Доме правосудия, привезли еще нескольких задержанных во время уличной акции, прошедшей в Минске 25 марта.

Информации о точном количестве лиц, которые будут доставлены в Дом правосудия, ни сотрудники милиции, которые сопровождают задержанных, ни представители судов пока не сообщают.

Не санкционированная властями оппозиционная акция на День Воли в Минске завершилась массовыми задержаниями: граждан в автозаках и автобусах доставляли в РУВД столицы, где устанавливали личности и дактилоскопировали. На некоторых задержанных были составлены протоколы.

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