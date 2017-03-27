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10:54 (мск), источник: Actualitati.md

Президент РМ Игорь Додон выступил за обязательное изучение русского языка в школах

Президент Республики Молдова Игорь Додон заявил о необходимости возвращения в школы страны обязательного изучения русского языка.

Источник: Actualitati.md

Я считаю, что нужно вернуть обязательное изучение русского языка в школе. Сейчас они его поставили факультативным, буквально три года назад. Для этого нужно обязательно поменять школьную программу, цитирует главу государства РИА Новости.

Как заявил Додон в эфире телеканала Россия 24, подавляющее большинство жителей республики разговаривают на русском языке, и это является для граждан страны серьёзным преимуществом.

Actualitati.md напоминает, что согласно вступившему в 2014 году в силу Кодексу об образовании Республики Молдова, в средних учебных заведениях гарантируется обучение только на государственном языке, а обучение на языках международного общения, которым является и русский, осуществляется факультативно.

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