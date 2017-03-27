Президент РМ Игорь Додон выступил за обязательное изучение русского языка в школах

Источник: Actualitati.md

Я считаю, что нужно вернуть обязательное изучение русского языка в школе. Сейчас они его поставили факультативным, буквально три года назад. Для этого нужно обязательно поменять школьную программу, цитирует главу государства РИА Новости.

Как заявил Додон в эфире телеканала Россия 24, подавляющее большинство жителей республики разговаривают на русском языке, и это является для граждан страны серьёзным преимуществом.