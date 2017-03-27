Президент РМ Игорь Додон выступил за обязательное изучение русского языка в школах
Президент Республики Молдова Игорь Додон заявил о необходимости возвращения в школы страны обязательного изучения русского языка.
Президент Республики Молдова Игорь Додон заявил о необходимости возвращения в школы страны обязательного изучения русского языка.
Я считаю, что нужно вернуть обязательное изучение русского языка в школе. Сейчас они его поставили факультативным, буквально три года назад. Для этого нужно обязательно поменять школьную программу, цитирует главу государства РИА Новости.
Actualitati.md напоминает, что согласно вступившему в 2014 году в силу Кодексу об образовании Республики Молдова, в средних учебных заведениях гарантируется обучение только на государственном языке, а обучение на языках международного общения, которым является и русский, осуществляется факультативно.