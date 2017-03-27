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11:10 (мск), источник: ТАСС

Чавушоглу: Турция готова принимать россиян без загранпаспортов

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что в этом случае россияне смогут приезжать в страну только с внутренними удостоверениями личности.

Источник: AP 2017

АНКАРА, 27 марта. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Турция намерена начать предметное обсуждение с РФ перехода на взаимные поездки граждан по внутренним удостоверениям личности.

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Как сообщает в понедельник телеканал NTV, об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с живущими в Анталье гражданами России.

«Еще до того грустного события (сбитого ВВС Турции российского Су-24 в ноябре 2015 года — прим. ТАСС) были проведены серьезные переговоры на эту тему. Сейчас, когда наши отношения нормализовались, мы можем продолжить эти переговоры», — сказал он.

Чавушоглу отметил, что в скором времени «начнется обсуждение вопросов с принятием в Турции россиян, приезжающих без заграничного паспорта только с внутренними удостоверениями личности». Министр также добавил, что «в аэропортах устанавливаются устройства для проверки таких документов».

После инцидента со сбитым Су-24 Россия отменила действие безвизового режима с Турцией в контексте мер реагирования

На заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня в Москве 10 марта стороны договорились о частичной либерализации визового режима сначала для представителей деловых кругов. Работа по этому вопросу продолжается.

Турция старается переходить на максимально упрощенные режимы пересечения границы с соседними странами. В частности, возможностью поездок в Турцию по внутренним паспортам и удостоверениям пользуются граждане Грузии, а в середине марта соответствующее соглашение подписано между Анкарой и Киевом.

Комментарии
7
Александр Романский
Я за, нашим нравился отдых на побережье, это положительно скажется на ценах, а то кавказское побережье и Крым бабки считают, а народ голым остается))
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ЮжУрал
А что было вчера? Как то так он должен ответить)))
Дмитрий Анатольевич, были люди и что то Вами не довольны!
Д.А. - лучше бы шли работать
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Геннадий Сакаш
А что о Медведеве слышно после вчерашнего? Звезда в шоке...
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