Чавушоглу: Турция готова принимать россиян без загранпаспортов

Как сообщает в понедельник телеканал NTV, об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с живущими в Анталье гражданами России.

«Еще до того грустного события (сбитого ВВС Турции российского Су-24 в ноябре 2015 года — прим. ТАСС) были проведены серьезные переговоры на эту тему. Сейчас, когда наши отношения нормализовались, мы можем продолжить эти переговоры», — сказал он.

Чавушоглу отметил, что в скором времени «начнется обсуждение вопросов с принятием в Турции россиян, приезжающих без заграничного паспорта только с внутренними удостоверениями личности». Министр также добавил, что «в аэропортах устанавливаются устройства для проверки таких документов».