Чавушоглу: Турция готова принимать россиян без загранпаспортов
Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что в этом случае россияне смогут приезжать в страну только с внутренними удостоверениями личности.
Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что в этом случае россияне смогут приезжать в страну только с внутренними удостоверениями личности.
АНКАРА, 27 марта. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Турция намерена начать предметное обсуждение с РФ перехода на взаимные поездки граждан по внутренним удостоверениям личности.
Как сообщает в понедельник телеканал NTV, об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с живущими в Анталье гражданами России.
«Еще до того грустного события (сбитого ВВС Турции российского Су-24 в ноябре 2015 года — прим. ТАСС) были проведены серьезные переговоры на эту тему. Сейчас, когда наши отношения нормализовались, мы можем продолжить эти переговоры», — сказал он.
Чавушоглу отметил, что в скором времени «начнется обсуждение вопросов с принятием в Турции россиян, приезжающих без заграничного паспорта только с внутренними удостоверениями личности». Министр также добавил, что «в аэропортах устанавливаются устройства для проверки таких документов».
На заседании
Турция старается переходить на максимально упрощенные режимы пересечения границы с соседними странами. В частности, возможностью поездок в Турцию по внутренним паспортам и удостоверениям пользуются граждане Грузии, а в середине марта соответствующее соглашение подписано между Анкарой и Киевом.
Дмитрий Анатольевич, были люди и что то Вами не довольны!
Д.А. - лучше бы шли работать