В Новосибирске число запрещенных для мигрантов профессий выросло в два раза

Иностранным гражданам запретили осуществлять трудовую деятельность на основании патентов по 33 видам деятельности, хотя еще в 2016 году ограничения затрагивали 16 направлений. Соответствующее постановление подписал глава региона Владимир Городецкий, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.



В 2017 году мигрантам запретили оказывать услуги по уходу за детьми и за престарелыми и инвалидами, работать в сферах образования, производства и торговли алкогольными напитками, лекарствами и табачными изделиями. Кроме того, под запретом для иностранных граждан охота, отлов и отстрел диких животных, рыболовство, добыча полезных ископаемых, производство детского питания и диетических пищевых продуктов, деятельность автобусного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам, такси и прочего сухопутного пассажирского транспорта, деятельность финансовая и страховая, а также по трудоустройству и подбору персонала и т. д. Ограничения коснулись мигрантов, прибывших в Россию в порядке, не требующем получения визы, и получивших патент на временное осуществление на территории региона трудовой деятельности. Это касается граждан Таджикистана, Узбекистана, Украины, Молдавии и Азербайджана. Отмечается, что предварительно были изучены общественное и профессиональное мнения.

Председатель правления организации «Гражданский патруль» РостиславАнтонов считает, что введение ограничительных мер теперь воспринимается как требование времени и необходимость.

«Давайте вспомним, насколько неоднозначной была реакция СМИ на очень осторожную попытку губернатора Новосибирской области защитить региональный рынок труда. Я прекрасно помню то давление, которое было оказано на министра труда и, честно говоря, не хотел бы оказаться в тот момент на месте Игоря Шмидта. Волна публикаций прокатилась по всей России и странам СНГ, а общее их количество превысило десятки тысяч. В публикациях этих, несмотря на то, что меры носили подчеркнуто точечный, локальный характер, звучало всё, вплоть до угрозы коллапса пассажирского транспорта в Новосибирской области и закрытия ВУЗов. Время показало, что все эти угрозы были лишь пустыми словами. 24 марта губернатор вводит новые ограничения, увеличив перечень профессий более чем в два раза. И… тишина. Десяток публикаций и все, вопрос исчерпан. А значит поменялось само отношение. Введение ограничительных мер теперь воспринимается как требование времени и необходимость. Как реакция на трагические инциденты, произошедшие за последние месяцы в нашей стране и желание оградить общество от этого в дальнейшем», — сказал Антонов ИА REGNUM, комментируя расширение списка сфер, где теперь запрещено работать мигрантам.

Ростислав Антонов считает, что в постановлении новосибирского губернатора учтены трагические случаи в других регионах страны.

«В постановлении учтен и трагический случай с отравлением боярышником в Иркутской области и беспрецедентный по своей жестокости случай, когда няня (если, конечно можно использовать это слово по отношению к этому существу) Гюльчехра Бобокулова отрезала голову маленькой беззащитной девочке. Я часто критикую правительство Новосибирской области, но в данном вопросе губернатор Городецкий проявил государственную волю, и подобная позиция вполне может служить примером для других регионов», — считает общественый активист.

Напомним, что впервые ограничения для трудовой деятельности мигрантов на территории Новосибирской области были введены в августе 2016 года, тогда они затрагивали 16 сфер.

В августе 2016 года приводились данные опроса населения, который показал, что 77% опрошенных поддерживают ограничительные меры на управление общественным транспортом и такси трудовыми мигрантами. 11% — сказали, что это слишком жестко, и считают, что мигрантов нужно отправить на обучение в российские автошколы, и 12% — инициативу не поддерживают (из них 6% — без указания причин, и еще 6% говорят, что мигранты управляют лучше, чем граждане России).



По мнению новосибирских властей, отсутствие иностранных работников указанных выше государств не сказалось на экономической активности в сферах деятельности, в которых было введено ограничение. И по результатам проведенных опросов, порядка 80% граждан поддержали это решение.

Известно, что трем тысячам мигрантов, работающим в Новосибирской области по патентам, пришлось сменить род занятий. По мнению губернатора области Владимира Городецкого, таким образом власти «защищают внутренний рынок при соблюдении всех демократичных подходов» и это постановление является «мерой реализации проблемы национальной безопасности». Представители трудовых мигрантов считают, что от принятого решения в итоге страдают обе стороны — и Новосибирская область, и мигранты.