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11:32 (мск), источник: Комсомольская правда

Ирек Ялалов вошел в пятерку лучших мэров России

Впрочем, по сравнению с прошлым годом, уфмский градоначальник две позиции потерял.

Источник: Комсомольская правда

Московские эксперты из Центра информационных коммуникация «Рейтинг» опубликовали очередное исследование деятельности российских мэров. Аналитики опрашивали местных и федеральных специалистов различного профиля.

По словам авторов проекта, опрос проводился среди независимых экспертов и получившийся рейтинг можно считать максимально независимым.

Возглавил итоговую таблицу мэр Москвы Сергей Собянин, в тройку лучших также вошли главы Салехарда и Белгорода — Иван Кононенко и Константин Полежаев. На четвертом месте оказался мэр Казани Ильсур Метшин, а вот на пятом — уфимский градоначальник Ирек Ялалов.

В плюсы сити-менеджеру башкирской столицы записали бездефицитный бюджет и соглашение с Астаной, в минусы — недовольство горожан уборкой снега и скандалы в мэрии.

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