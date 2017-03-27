Ирек Ялалов вошел в пятерку лучших мэров России

Московские эксперты из Центра информационных коммуникация «Рейтинг» опубликовали очередное исследование деятельности российских мэров. Аналитики опрашивали местных и федеральных специалистов различного профиля.

По словам авторов проекта, опрос проводился среди независимых экспертов и получившийся рейтинг можно считать максимально независимым.

Возглавил итоговую таблицу мэр Москвы Сергей Собянин, в тройку лучших также вошли главы Салехарда и Белгорода — Иван Кононенко и Константин Полежаев. На четвертом месте оказался мэр Казани Ильсур Метшин, а вот на пятом — уфимский градоначальник Ирек Ялалов.