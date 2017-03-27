Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян
Авитаминоз: правда или вымысел
Правительство поменяло порядок оплаты за тепло
4-летний мальчик спас жизнь своей маме
47-летняя бабушка двух внучек покорила Сеть (фото)
МИД РФ попросил россиян не смеяться над словом «яблан»Консульский департамент опубликовал инструкцию для выезжающих за рубеж
5 ошибок закаливания, которые делают все родители
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Военную базу под Харьковом взорвали дроны – глава СБУ
СМИ: Лукашенко запустил сценарий Майдана
Егор Кончаловский закрутил роман с девушкой-юристом
47-летняя бабушка двух внучек покорила Сеть (фото)
Похудевшая Польна показала результаты работы над собой - СМИ
Приднестровье просит Москву о помощи из-за Киева
Для начинающих водителей ввели ограничения
Водители грузовиков останутся без работы
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
8Пустыня в цвету
12Ливни затопили Перу
14На восток США обрушилась снежная буря
11:57 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко хочет создать систему мониторинга общественной безопасности

Последние события в стране показали, что она была бы полезна. Оператором такой системы должен быть государственный орган, считает президент.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает целесообразным создать в стране современную республиканскую систему мониторинга общественной безопасности.

Вопросы общественной безопасности находились в центре внимания главы государства и на минувшей неделе, в том числе вскрытые силовыми и правоохранительными органами факты о готовящихся в Беларуси 25 марта вооруженных провокациях. В понедельник глава государства проводит совещание по проекту указа, предусматривающего создание такой республиканской системы.

Читайте также
Суды после Дня Воли начались в Минске

«Подобную систему, которая у нас существует, нужно не просто модернизировать, а довести до современного уровня, чтобы мы могли получить от нее максимальную отдачу. Последние события как раз свидетельствуют, что нам бы пригодилась такая система. Но это решение мы примем по результатам сегодняшнего обсуждения», — сказал Лукашенко.

Глава государства отметил, что такие системы действуют во многих государствах, и они уже показали свою эффективность. В Беларуси возможность автоматизированного обнаружения различных событий, несущих угрозу общественной безопасности, и цифрового анализа поступающей информации позволит значительно повысить уровень правопорядка, считает президент.

Кроме того, Лукашенко обратил внимание, что это позволит оптимизировать структуру некоторых госорганов и высвободить значительное количество работников и ресурсов.

В то же время президент отметил, что в Беларуси уже есть действующая система видеонаблюдения, есть телекоммуникационные сети, есть соответствующее оборудование.

«Встает вопрос: чего в этой системе не хватает? Какие дополнительные возможности мы получим с вводом в строй новой системы? Почему данную систему не создать под эгидой государственного органа, который и станет владельцем соответствующего информационного ресурса? Я не думаю (а может, вы представите дополнительные аргументы в пользу своего предложения), что все это надо сосредоточить в руках частного оператора», — сказал Лукашенко.

Он поручил доложить, какие затраты потребуются со стороны государства при создании данного технического комплекса.

Как проинформировал глава МВД Игорь Шуневич, республиканская система будет состоять из локальных систем видеонаблюдения, специальных детекторов и датчиков задымления, пламени, аппаратуры, позволяющей обнаруживать взрывчатые, наркотические и радиоактивные вещества, тепловизионной аппаратуры. Также в систему будут объединены каналы связи единой республиканской сети передачи данных и программная платформа системы мониторинга.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Оранжевый уровень опасности объявлен на вторник 28 марта из-за ветра
ЕВС заявил о необходимости участия России в «Евровидении»
В ЕС призвали РФ освободить задержанных участников протестов
Чавушоглу: Турция готова принимать россиян без загранпаспортов
В регионах начались акции протеста против «Платона»
Водительские права можно будет получить через МФЦ — Кабмин
В США двух девушек не пустили в самолет из-за леггинсов
На Луне нашли подземные тоннели
Спорт
Иллюзия обмана: как сборная России воспринимает сама себя Свежие высказывания игроков сборной России заставляют задуматься о том, какими видят себя футболисты
Авто
Водители грузовиков останутся без работы: процесс начался В том, что профессиональные водители скоро станут не нужны, не сомневается никто. Кроме, пожалуй, российских представителей этого класса. А зря! Уже сейчас им стоит подыскивать новый способ заработка
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях.
Кино
От Андреевой до Старшенбаум: 12 сериалов с молодыми актрисами Некоторые из них уже не нуждаются в представлении, имена других стоит запомнить прямо сейчас — смотрите сериалы с новым поколением российских актрис, наступающих на пятки звездам телеэкрана
Недвижимость
УК предложили штрафовать за длинные сосульки
В России запретят старые электросчетчики
Асоциальных жильцов предложили лишать газовых плит
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
4-летний мальчик спас жизнь своей маме Ребенок догадался, как разблокировать телефон, и с помощью голосового помощника связался со службой спасения.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь