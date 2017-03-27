Назарбаев договорился о сотрудничестве с вице-президентом ОАЭ
Президент пригласил его на ЭКСПО-2017.
Президент пригласил его на ЭКСПО-2017.
Нурсултан Назарбаев встретился с
В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и дальнейшее развитие сотрудничества между двумя странами. В частности, были рассмотрены вопросы взаимодействия в
Глава государства отметил высокие темпы развития Дубайского международного финансового центра (DIFC) и города Дубая.
Нурсултан Назарбаев подчеркнул важность обмена опытом с ОАЭ в части эффективного управления финансовыми ресурсами, а также необходимости установления тесных связей между DIFC и Международным финансовым центром «Астана».
В свою очередь, эмир Дубая подтвердил готовность к полному взаимодействию в этом направлении.
Президент Казахстана поблагодарил шейха за особый вклад в развитие и внедрение исламского финансирования.
Кроме того, глава государства рассказал о завершении подготовки к проведению международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» и планах последующего использования выставочных объектов для работы МФЦА.
В заключение встречи глава государства пригласил