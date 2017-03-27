Назарбаев договорился о сотрудничестве с вице-президентом ОАЭ

Нурсултан Назарбаев встретился с вице-президентом, премьер-министром Объединенных Арабских Эмиратов, эмиром Дубая шейхом Мохаммедом бен Рашид Аль Мактумом. Встреча произошла в рамках визита главы Казахстана в ОАЭ, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и дальнейшее развитие сотрудничества между двумя странами. В частности, были рассмотрены вопросы взаимодействия в торгово-экономической, финансовой и инвестиционной сферах.

Глава государства отметил высокие темпы развития Дубайского международного финансового центра (DIFC) и города Дубая.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул важность обмена опытом с ОАЭ в части эффективного управления финансовыми ресурсами, а также необходимости установления тесных связей между DIFC и Международным финансовым центром «Астана».

В свою очередь, эмир Дубая подтвердил готовность к полному взаимодействию в этом направлении.

Президент Казахстана поблагодарил шейха за особый вклад в развитие и внедрение исламского финансирования.

Кроме того, глава государства рассказал о завершении подготовки к проведению международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» и планах последующего использования выставочных объектов для работы МФЦА.