Евгений Куйвашев обсудил с представителями Узбекистана возможности сотрудничества

Об этом сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора.

Переговоры и подписание состоялись в рамках официального визита делегации Узбекистана в Свердловскую область во главе Бозаровым при личном участии уполномоченного представителя Президента Узбекистана Акмала Камалова. В состав узбекистанской делегации также вошли представители наманганских властей и бизнес-структур.

По словам Хайрулло Бозарова, поездка приурочена к планируемой на апрель встрече президента России Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Делегация приехала, чтобы познакомиться с промышленным потенциалом Свердловской области, провести встречи в формате В2 В и обсудить вопросы, связанные с развитием межрегионального сотрудничества по конкретным направлениям.

«Российская Федерация является важным и надежным партнером Узбекистана. При этом развитию сотрудничества регионов у нас уделяется особое значение. Этот визит — первый шаг к установлению контактов со Свердловской областью, во взаимодействии с которой мы видим большой потенциал. Мы заинтересованы в значительном увеличении объемов взаимной торговли, готовы к реализации кооперационных проектов в разных сферах: от металлургии до сельского хозяйства», — сказал Хайрулло Бозаров.

По мнению Евгения Куйвашева, наиболее перспективными сферами для сотрудничества станут направления: машиностроение, энергетика, горнодобывающая отрасль, сельское хозяйство, текстильная промышленность, совместная реализация инфраструктурных проектов на территории республики.

«Свердловская область готова предложить современные технические решения как для модернизации существующих производственных мощностей, так и возведения новых объектов в Наманганской области. Продукция наших предприятий может быть также востребована в рамках реализации государственных программ правительства Республики Узбекистан. Я уверен, что Ваш сегодняшний визит позволит придать новую динамику нашему двустороннему сотрудничеству», — отметил лидер региона.

Губернатор также подчеркнул заинтересованность Свердловской области в организации поставок плодоовощной продукции из Узбекистана и предложил проработать механизмы наращивания импорта продукции узбекских производителей на рынок Среднего Урала.