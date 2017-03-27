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11:51 (мск), источник: ИА REGNUM

Сибирский полпред призвал оперативно реагировать на жалобы по тарифам ЖКХ

В то же время новосибирцы продолжают выходить на митинги.

Полпред, в частности сказал, что «сфера оказания социальных услуг очень чувствительна для населения» и напомнил, что глава государства в ходе заседания Коллегии генеральной прокуратуры России призвал обратить самое пристальное внимание со стороны органов прокуратуры к сфере ЖКХ, и безотлагательно реагировать, если поступают жалобы на необоснованное завышение коммунальных платежей, нарушения при сборе средств на капитальный ремонт, на низкое качество услуг в этой области.

В связи с этим, Меняйло подчеркнул, что в случае возникновения сообщений о подобных фактах в сибирских регионах, необходимо оперативно проводить прокурорские проверки, а региональным органам государственной власти совместно с контролирующими государственными органами нужно более ответственно подходить к вопросам реагирования на эти проблемы.

Отметим, что тарифный вопрос сегодня стоит очень остро для Новосибирской области. Так, 25 марта 2017 года в Новосибирске прошел уже шестой массовый митинг протеста против увеличения на 15% коммунальных тарифов с 1 июля 2017 года. По разным оценкам, на акцию пришли от одной до двух тысяч человек. Протестующие по традиции требовали отмены постановления губернатора в части повышения коммунальных тарифов. Призывали некоторые выступающие на митинге и к тому, чтобы добиваться национализации и социализации, то есть участия граждан в управлении, компании «Сибэко».

Как сказал ИА REGNUM один из организаторов акции протеста Сергей Крупенько, особенностью этого митинга стало единогласное принятие обращения к президенту РФ с требованием отправить в отставку действующего губернатора области Владимира Городецкого.

Как отметил Крупенько, в резолюции предыдущего митинга, состоявшегося 25 февраля, митингующие предупредили о подобном решении, если не увидят реальных шагов со стороны губернатора к отмене решения о росте тарифов, но такие шаги не последовали.

Не обошли вниманием собравшиеся на акцию протеста 25 марта и мэра Новосибирска Анатолия Локтя.

Десятиметровый баннер, который был развернутна митинге гласил: «Депутатов-соглашателей и “красного” мэра Локтя за повышение тарифов ЖКХ на 15% — к ответу!».

Как стало известно, представители Комитета пенсионеров уже подали заявку на проведение очередного митинга протеста 8 апреля на площади им. Ленина. Организаторы протестных акций намерены наращивать численность участников, так как «пока главным аргументом, который власть готова учитывать, остается число людей, пришедших на публичный протест».

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