Константин Окунев: «От партии власти на выборы не пойду точно!»

О том, что в крае началась избирательная кампания Константина Окунева, говорят плакаты в лифтах, транспорте, магистральные щиты вдоль центральных улиц.

Политик и общественный деятель сегодня даёт оценку первым шагам нового главы региона, рассказывает о своих ближайших планах и предстоящих выборах губернатора, рассуждает о банкротстве Дональда Трампа.

Готовлюсь быть главным.

— Ближайшие выборы в сентябре — губернаторские. Всё чаще пишут о вас, как об одном из претендентов на губернаторский пост. Скажите, вы действительно собрались бороться за должность руководителя края?

— Не скрою: такую возможность рассматриваю. Естественно, это очень важный и ответственный шаг. Я зрелый человек, у меня достаточно большой политический опыт, и восторга от самого факта участия в выборах давно не испытываю. Многое зависит от того, как поведёт себя нынешний и. о. губернатора Решетников. Если увижу стремление Максима Геннадьевича стать эффективным главой региона, если он будет принимать грамотные решения, то, возможно, на выборы не пойду.

Увы, пока к нему много вопросов. И не на все есть ответы. Поэтому своего участия в губернаторской кампании по-прежнему не исключаю. Более того, мотивация только возрастает — правительство в крае осталось, по сути, прежнее — басаргинское. А те министры, которых вынуждены были уволить, получили запредельные, просто неприличные в нынешней ситуации «золотые парашюты». Оживились одиозные фигуры из бывшего окружения Олега Чиркунова. Прошло почти два месяца после назначения и. о. губернатора, а не один прин­ципиальный для края вопрос с места не сдвинулся. Всё ещё есть надежда, что просто переходный период у человека несколько затянулся. Но надежда эта становится всё слабее. И это не только моё мнение.

В любом случае определённую подготовку к выборам я действительно провожу, общаюсь с представителями партий, общественных организаций, депутатами разных уровней, промышленниками. И предложений поддержки становится значительно больше, чем месяц назад.

— До какого времени планируете определиться с выдвижением?

— До середины апреля. Дальше медлить будет некуда.

— От какой партии вы можете пойти на выборы?

— В идеале пошёл бы на выборы как самовыдвиженец. Но, в отличие от Москвы и даже от Кирова, к примеру, в Пермском крае выдвижение возможно только от партий. От «Единой России» не пойду точно, по остальным партиям возможны варианты. Приоритета на сегодня нет. Я центрист. Да, по духу мне ближе левый фланг, КПРФ и «Справедливая Россия». Но готов взаимодействовать и с социал-демократами — с «Яблоком», другими партиями.

— Не очень понятна ваша реплика про Максима Решетникова. Разве можно предполагать, что он не стремится стать эффективным губернатором?

— Эффективным для кого? Хотелось бы, чтобы для жителей края, а не для олигархов и чиновников. Говорят, что Решетников в первую очередь технократ и практически не имеет политического опыта. Так его надо срочно наработать и действовать. Времени на раскачку уже не осталось, а он даже знакомиться с регионом толком не начал. Повторяю — первые шаги нового главы региона мне, мягко говоря, не совсем понятны. Чего стоит первая, озвученная им инициатива о строительстве нового здания Театра оперы и балета? По оценкам специалистов, для этих нужд понадобится около 15 млрд руб. Приводить в нормативное состояние театр, конечно, надо. Но не считаю это первоочередной задачей региона, в котором, к примеру, почти 25% населения обитают в ветхом и аварийном жилье.

Банкрот, да не тот.

— На какие деньги вы проводите кампанию, если в октябре прошлого года суд признал вас банкротом и запустил процедуру реализации имущества?

— Закон «О банкротстве физических лиц» очень сырой, изменения в него вносят постоянно. И уже сотни тысяч предпринимателей по всей России попали в банкротные тиски. В своём случае я несу ответственность как поручитель за предприятие, располагающее существенными активами. То есть оно в состоянии рассчитаться по долгам после реализации имущества. Но несовершенство законодательства позволило одному московскому банку подать в суд на моё личное банкротство. Цель банка ясна — попытаться таким образом заставить меня, как поручителя, воздействовать на предприятие-должника. Телега поставлена впереди лошади! Ведь процесс банкротства предприятия ещё идёт, активы на продажу не выставили, а поручитель уже понёс ответственность.

Но прорехи в законодатель­стве работают и в другую сторону. Есть законный инструментарий, при помощи которого у меня есть возможность управлять производствами, объектами недвижимости. Поэтому сказать, что я нищий, лишённый всяческих прав и возможностей, — язык не повернётся ни у кого.

Расходы на общественно-политическую деятельность движения «Выбор» покрываются из различных источников. Есть много людей, которые разделяют наши взгляды и просто помогают без всяких обязательств. И таких людей уже не один десяток.

— Вы не считаете, что статус банкрота избиратели воспримут негативно?

— Отчасти соглашусь. В России даже само это слово имеет негативный окрас. Но всё больше людей активных, созидательных, которые пытались запустить свой бизнес с нуля, вкладывали немалые собственные и банковские средства в дело, оказываются в категории банкротов. На Западе банкротство — это процедура финансового оздоровления. Постепенно это понимание придёт и к нам. Если обратиться к истории, то, к примеру, президент США Линкольн дважды признавался банкротом, а ныне популярный у нас Дональд Трамп — и вовсе четырежды.

Но в России банкротство пока что не является процедурой финансового оздоровления предприятия. Инструментом рэкета, рейдерства, результатом коррупции правоохранителей — да, но целям оздоровления не служит. Тем не менее, верю и надеюсь, что общими усилиями честных людей мы сможем навести порядок и в этой сфере. И бывшие когда-то банкротами бизнесмены и предприимчивые люди смогут вновь заняться важными для страны и общества коммерческими и промышленными проектами, чтобы тысячи и миллионы других людей получили рабочие места. Ведь молодец не тот, кто обанкротился и опустил руки, а тот, кто после падения смог подняться и двигаться дальше!

А есть ли план?

— Политическая тусовка обсуждает, что ваша цель — собст­венная монетизация. Якобы начав предвыборную кампанию, вы планируете закончить её сразу после соответствующего финансового предложения от кандидата-фаворита. Как вы прокомментируете эти разговоры?

— Я не привык обсуждать бредовые мысли больной части общества. Я в политике 18 лет, баллотировался в депутаты разных уровней, в мэры Перми. Вы слышали, чтобы я хоть раз снялся в чью-то пользу? Могу передать всем, кто ведёт такие разговоры: по себе людей не судят. Окунев сам с выборов не снимется ни при каких обстоятельствах!

— Какой вы видите свою кампанию: низкобюджетной, через встречи и Интернет?

— Давайте наберёмся терпения. Может, и не состоится никакой кампании. А если она будет, то многое зависит от набора конкурентов, позиции Кремля, активности избирателей края и т. д. У меня и моей команды есть определённые стратегические наработки и расчёты, которые до поры до времени не хочу раскрывать оппонентам.

Основная предвыборная гонка развернётся летом. Значит, в случае административного давления можно проводить встречи прямо на улице. Да и дачников у меня есть чем заинтересовать. Движение «Выбор» опять же оперативно мобилизуется под штабную работу во всех районах края. Программа народного кандидата Окунева практически готова. В общем, будет интересно. И обязательно с высокой явкой. Как известно, Сергей Кириенко, заместитель главы администрации Президента России, заявил, что необходимо проводить выборы губернаторов при высокой явке избирателей для повышения легитимности власти. Так что я работаю по плану администрации Президента РФ.