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12:05 (мск), источник: 365info.kz

Назначен руководитель канцелярии премьер-министра РК

Пост главы канцелярии премьер-министра Казахстана занял Нурлан Алдабергенов.

Источник: 365info.kz

Нурлан Алдабергенов родился в 1962 году. В 1984-ом окончил Алма-Атинский архитектурно-строительный институт по специальности инженер-строитель. В 1987-ом — аспирантуру Московского инженерно-строительного института и получил степень кандидата экономических наук.

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В 2005 году окончил Университет им. Д. А. Кунаева по специальности «юриспруденция». В разные годы был младшим и старшим научным сотрудником, возглавлял частную компанию, работал начальником управления внешнеэкономических связей Министерства сельского хозяйства РК. С 2005 по 2006 годы — член совета директоров АО «НК Казахстан темир жолы», член совета директоров АО «Фонд развития малого предпринимательства».

С 2007 года — председатель агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий. С 1 февраля 2012 года — член коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии.

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