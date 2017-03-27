Назначен руководитель канцелярии премьер-министра РК
Пост главы канцелярии
Пост главы канцелярии
Нурлан Алдабергенов родился в 1962 году. В 1984-ом окончил
В 2005 году окончил Университет им. Д. А. Кунаева по специальности «юриспруденция». В разные годы был младшим и старшим научным сотрудником, возглавлял частную компанию, работал начальником управления внешнеэкономических связей Министерства сельского хозяйства РК. С 2005 по 2006 годы — член совета директоров АО «НК Казахстан темир жолы», член совета директоров АО «Фонд развития малого предпринимательства».
С 2007 года — председатель агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий. С 1 февраля 2012 года — член коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии.