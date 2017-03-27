Антикризисный план на 2017 год утвержден в Иркутской области
Антикризисный план по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Иркутской области на 2017 год утвержден губернатором Сергеем Левченко.
Антикризисный план по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Иркутской области на 2017 год утвержден губернатором Сергеем Левченко.
Как 27 марта сообщила
«В основу плана легли направления работы правительства региона по преодолению кризисной ситуации в 2016 году. Принятые тогда меры доказали свою эффективность и позволили увеличить доходы консолидированного бюджета области на 24,6 миллиарда рублей, — подчеркнул Антон Логашов. — Полученный опыт оказался полезен в условиях формирования бюджета 2017 года, когда финансовая политика федерального центра поставила регион перед необходимостью искать дополнительные источники для обеспечения финансовой и экономической стабильности».
С этой целью в 2017 году планом предусмотрено увеличение числа предприятий, с которыми будут заключены соглашения о
Заместитель министра экономического развития Иркутской области Марина Петрова пояснила, что разработке плана на 2017 год предшествовал анализ возможностей для увеличения доходов бюджета средствами от уплаты налогов. «Улучшить ситуацию с наполняемостью бюджета позволило в том числе особое внимание к налоговой отдаче предприятий лесной отрасли, обязательные платежи которых за 2016 год составили 4,3 млрд рублей, на 62% больше, чем в прошлом году. При этом темп роста отчислений НДФЛ лесопользователями увеличился на 19%. Обеспеченность населения налоговыми и неналоговыми доходами консолидированного бюджета в 2016 году составила 54,5 тысячи рублей на человека, что является вторым по величине (после Красноярского края) значением в СФО и 19 среди субъектов РФ», — сказала Марина Петрова.
Отмечается снижение неформальной занятости, легализация заработной платы и работников, что обеспечило дополнительные поступления в бюджет области в 2016 году более 240 млн рублей, легализованы трудовые отношения 47,5 тысяч граждан. По данным выборочного обследования рабочей силы численность занятых в неформальном секторе экономики Иркутской области в 2016 году снизилась на 29,7 тысяч человек.
В антикризисный план 2017 года к мерам, направленным на активизацию экономического роста, дополнительно включены мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, по недопущению увеличения уровня безработицы. Для организации новых производств и обеспечения импортозамещения включены меры по поддержке отраслей промышленности.