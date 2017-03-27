ДПМ начинает процесс внутренней оценки: кто не справился, будет уволен
Деятельность всех депутатов, министров и руководителей государственных учреждений, делегированных ДПМ, будет подвергнута оценке.
Деятельность всех депутатов, министров и руководителей государственных учреждений, делегированных ДПМ, будет подвергнута оценке.
Об этом заявил на
По его словам, решение было принято на еженедельном совещании партии. Оценивание всех членов ДПМ направлено на повышение эффективности государственных учреждений и будет производиться на основе опросов общественного мнения.
«Кто из коллег не сможет доказать эффективность, будет отстранен от должности и заменен другим человеком, который будут лучше этому соответствовать. Должности — не для пиара и не для бизнеса. На следующем Политическом совете ДПМ будет представлен для обсуждения первый проект Кодекса политической целостности. Этот вопрос обсуждается с коллегами вне партии, представителями гражданского общества и экспертами», — отметил Влад Плахотнюк.
Плахотнюк также объявил, что на сегодняшнем заседании ДПМ было предложено сформировать консультативный совет, который будет работать при партии. В его состав войдут не члены партии, люди разных профессий, которые будут поддерживать ДПМ в реформировании политического класса.
«Это консультативный совет призван внести свой вклад в нашу партийную деятельность и решения, которые мы принимаем в партии. Руководителем совета, который будет заниматься и его формированием, назначен Виталий Гамурарь», — сообщил Плахотнюк.