ДПМ начинает процесс внутренней оценки: кто не справился, будет уволен

По его словам, решение было принято на еженедельном совещании партии. Оценивание всех членов ДПМ направлено ​​на повышение эффективности государственных учреждений и будет производиться на основе опросов общественного мнения.

«Кто из коллег не сможет доказать эффективность, будет отстранен от должности и заменен другим человеком, который будут лучше этому соответствовать. Должности — не для пиара и не для бизнеса. На следующем Политическом совете ДПМ будет представлен для обсуждения первый проект Кодекса политической целостности. Этот вопрос обсуждается с коллегами вне партии, представителями гражданского общества и экспертами», — отметил Влад Плахотнюк.

Плахотнюк также объявил, что на сегодняшнем заседании ДПМ было предложено сформировать консультативный совет, который будет работать при партии. В его состав войдут не члены партии, люди разных профессий, которые будут поддерживать ДПМ в реформировании политического класса.

«Это консультативный совет призван внести свой вклад в нашу партийную деятельность и решения, которые мы принимаем в партии. Руководителем совета, который будет заниматься и его формированием, назначен Виталий Гамурарь», — сообщил Плахотнюк.