Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Мэри Поппинс, до свидания» Лембит Ульфсак
Мифы о депрессии, которые мешают ее лечить
Правительство поменяло порядок оплаты за тепло
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
Как стать космонавтом Роскосмос объявил открытый набор в космонавты для первых полетов к Луне
5 ошибок закаливания, которые делают все родители
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Американские игроки НХЛ грозят пропустить ЧМ
МЮ контактировал с Неймаром и предложил ему € 25 млн в год
Егор Кончаловский закрутил роман с девушкой-юристом
47-летняя бабушка двух внучек покорила Сеть (фото)
"Я хочу поддержать эту женщину": Фадеев о Максаковой
Тревога в Крыму: Бригада обороны на позициях
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
13Теракт в центре Лондона
8Тайский День слона
9В мире зацвела сакура
14На восток США обрушилась снежная буря
14:47 (мск), источник: Noi.md

ДПМ начинает процесс внутренней оценки: кто не справился, будет уволен

Деятельность всех депутатов, министров и руководителей государственных учреждений, делегированных ДПМ, будет подвергнута оценке.

Источник: Noi.md

Об этом заявил на пресс-конференции председатель Демократической партии Владимир Плахотнюк, передает NOI.md.

Читайте также
Начитается новый раунд приватизации государственного имущества

По его словам, решение было принято на еженедельном совещании партии. Оценивание всех членов ДПМ направлено ​​на повышение эффективности государственных учреждений и будет производиться на основе опросов общественного мнения.

«Кто из коллег не сможет доказать эффективность, будет отстранен от должности и заменен другим человеком, который будут лучше этому соответствовать. Должности — не для пиара и не для бизнеса. На следующем Политическом совете ДПМ будет представлен для обсуждения первый проект Кодекса политической целостности. Этот вопрос обсуждается с коллегами вне партии, представителями гражданского общества и экспертами», — отметил Влад Плахотнюк.

Плахотнюк также объявил, что на сегодняшнем заседании ДПМ было предложено сформировать консультативный совет, который будет работать при партии. В его состав войдут не члены партии, люди разных профессий, которые будут поддерживать ДПМ в реформировании политического класса.

«Это консультативный совет призван внести свой вклад в нашу партийную деятельность и решения, которые мы принимаем в партии. Руководителем совета, который будет заниматься и его формированием, назначен Виталий Гамурарь», — сообщил Плахотнюк.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Великобритания заплатит за Brexit минимум 50 миллиардов евро
Кремль отреагировал на антикоррупционные митинги в России
Минсельхоз найдет замену турецкому рынку зерна в ближайшее время
РФ запросила брифинг в СБ ООН в связи с действиями США в Мосуле
В регионах начались акции протеста против «Платона»
Водительские права можно будет получить через МФЦ — Кабмин
В США двух девушек не пустили в самолет из-за леггинсов
На Луне нашли подземные тоннели
Спорт
ЧМ-2018: Германия, Польша и Англия — одной ногой в России Напрямую на ЧМ-2018 попадают победители девяти групп, а еще четыре путевки на турнир разыграют в стыковых матчах занявшие вторые места сборные, кроме худшей среди них
Авто
Водители грузовиков останутся без работы: процесс начался В том, что профессиональные водители скоро станут не нужны, не сомневается никто. Кроме, пожалуй, российских представителей этого класса. А зря! Уже сейчас им стоит подыскивать новый способ заработка
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
От Андреевой до Старшенбаум: 12 сериалов с молодыми актрисами Некоторые из них уже не нуждаются в представлении, имена других стоит запомнить прямо сейчас — смотрите сериалы с новым поколением российских актрис, наступающих на пятки звездам телеэкрана
Недвижимость
10 ошибок в дизайне интерьера типовой квартиры
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
Минстрой предложил запретить продажу жилья без отделки
В России запретят старые электросчетчики
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
4-летний мальчик спас жизнь своей маме Ребенок догадался, как разблокировать телефон, и с помощью голосового помощника связался со службой спасения.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь