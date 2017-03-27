Украинцам предлагают добровольно сдать оружие

С целью выведения оружия, боеприпасов, взрывчатки и специальных средств из незаконного оборота Национальной полицией Украины с 1 по 30 апреля 2017 года будет проводиться месячник добровольной сдачи. Об этом говорится на сайте Нацполиции.

«Граждане, которые в указанный срок добровольно обратятся в полицию с целью сдачи оружия, боеприпасов, взрывчатых материалов и специальных средств, хранящихся незаконно, освобождаются от уголовной ответственности», — говорится в сообщении.

В нацполиции отмечают: если гражданин в указанный срок добровольно сдал в Национальную полицию Украины охотничье огнестрельное, холодное, газовое оружие, то в дальнейшем после оформления соответствующих документов он имеет возможность зарегистрировать это оружие в личную собственность и использовать его на законных основаниях.

Для получения более подробной информации полиция просит обращаться в территориальные органы главных управлений Национальной полиции Украины или к участковым офицерам полиции по месту жительства или временного пребывания.

Департамент превентивной деятельности Национальной полиции Украины обращается к гражданам и напоминает, что незарегистрированное оружие — это не только нарушение закона, но и причина несчастных случаев, которые, к сожалению, участились и происходят как со взрослыми гражданами, так и с несовершеннолетними.