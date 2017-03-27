Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Мэри Поппинс, до свидания» Лембит Ульфсак
Шесть привычек, вред которых преувеличен
В России запретят старые электросчетчики
В Магадане 3-летний ребенок сбежал из детского сада в одних сапогах (видео)
Известную 30-летнюю актрису раскритиковали за похудение (фото)
МИД РФ попросил россиян не смеяться над словом «яблан»Консульский департамент опубликовал инструкцию для выезжающих за рубеж
5 ошибок закаливания, которые делают все родители
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
"Сегодня утром была на кладбище": Максакова о жизни после потери
Глава СБУ рассказал, как диверсанты взорвали базу
Известную 30-летнюю актрису раскритиковали за похудение (фото)
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
Похудевшая Польна показала результаты работы над собой - СМИ
Приднестровье просит Москву о помощи из-за Киева
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
8Пустыня в цвету
12Ливни затопили Перу
14На восток США обрушилась снежная буря
12:34 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Украинцам предлагают добровольно сдать оружие

С 1 апреля в Украине пройдет месячник добровольной сдачи оружия.

Источник: Telegraf.com.ua

С целью выведения оружия, боеприпасов, взрывчатки и специальных средств из незаконного оборота Национальной полицией Украины с 1 по 30 апреля 2017 года будет проводиться месячник добровольной сдачи. Об этом говорится на сайте Нацполиции.

«Граждане, которые в указанный срок добровольно обратятся в полицию с целью сдачи оружия, боеприпасов, взрывчатых материалов и специальных средств, хранящихся незаконно, освобождаются от уголовной ответственности», — говорится в сообщении.

В нацполиции отмечают: если гражданин в указанный срок добровольно сдал в Национальную полицию Украины охотничье огнестрельное, холодное, газовое оружие, то в дальнейшем после оформления соответствующих документов он имеет возможность зарегистрировать это оружие в личную собственность и использовать его на законных основаниях.

Для получения более подробной информации полиция просит обращаться в территориальные органы главных управлений Национальной полиции Украины или к участковым офицерам полиции по месту жительства или временного пребывания.

Департамент превентивной деятельности Национальной полиции Украины обращается к гражданам и напоминает, что незарегистрированное оружие — это не только нарушение закона, но и причина несчастных случаев, которые, к сожалению, участились и происходят как со взрослыми гражданами, так и с несовершеннолетними.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Истории покушений на знаменитостей из мира шоу-бизнеса (Фото)
ЕВС заявил о необходимости участия России в «Евровидении»
В ЕС призвали РФ освободить задержанных участников протестов
Чавушоглу: Турция готова принимать россиян без загранпаспортов
В регионах начались акции протеста против «Платона»
Водительские права можно будет получить через МФЦ — Кабмин
В США двух девушек не пустили в самолет из-за леггинсов
На Луне нашли подземные тоннели
Спорт
Иллюзия обмана: как сборная России воспринимает сама себя Свежие высказывания игроков сборной России заставляют задуматься о том, какими видят себя футболисты
Авто
Водители грузовиков останутся без работы: процесс начался В том, что профессиональные водители скоро станут не нужны, не сомневается никто. Кроме, пожалуй, российских представителей этого класса. А зря! Уже сейчас им стоит подыскивать новый способ заработка
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях.
Кино
От Андреевой до Старшенбаум: 12 сериалов с молодыми актрисами Некоторые из них уже не нуждаются в представлении, имена других стоит запомнить прямо сейчас — смотрите сериалы с новым поколением российских актрис, наступающих на пятки звездам телеэкрана
Недвижимость
УК предложили штрафовать за длинные сосульки
В России запретят старые электросчетчики
Асоциальных жильцов предложили лишать газовых плит
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
4-летний мальчик спас жизнь своей маме Ребенок догадался, как разблокировать телефон, и с помощью голосового помощника связался со службой спасения.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь