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13:14 (мск), источник: Sputnik.by

Гражданину РФ Полиховичу дали в Минске 12 суток ареста

Продолжаются суды над участниками несанкционированной уличной акции, прошедшей в центре Минска 25 марта.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 мар — Sputnik. Суд Октябрьского района Минска назначил гражданину России Алексею Полиховичу 12 суток ареста, сообщили Sputnik правозащитники, которые были на оглашении решения суда.

В понедельник суды начали рассматривать протоколы, которые были составлены правоохранителями в отношении задержанных на Дне Воли в Минске.

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По словам собеседников агентства, в суде Полихович сообщил, что был в Минске проездом, ехал в Швецию. Когда его таксист высадил в районе площади Якуба Колоса, его задержали сотрудники милиции.

Кроме россиянина суд рассматривал административные протоколы в отношении еще двух задержанных, им назначены штрафы по 30 базовых величин каждому.

Полихович является фигурантом так называемого «Болотного дела», когда 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве, когда произошли столкновения между полицией и участниками мирного шествия «За честные выборы».

Анархист Алексей Полихович был арестован в июле 2012 года, а в феврале 2014 года его приговорили к трем с половиной годам колонии. В октябре 2015-го анархист был условно-досрочно освобожден.

Это не единственный гражданин России, который был задержан в Минске 25 марта и сегодня доставлен в суд. Как сообщают правозащитники, в суде Московского района Минска судят россиянку Ольгу Рощину, на которую составлен протокол за участие в несанкционированной уличной акции в центре Минска.

Россиян с сигнальными пистолетами отпустили.

Сегодня же стало известно, что двое россиян, задержанных с пневматическими и сигнально-шумовыми пистолетами, после разбирательства были отпущены, сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства России в Минске Игоря Карягина.

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«Они были задержаны 24 марта и затем отпущены. Они продолжили поездку в Брест», — сказал собеседник агентства. Карягин добавил, что вопрос был урегулирован в тот же день.

В минувшую субботу СМИ сообщили, что 24 марта вблизи деревни Жуково Могилевского района сотрудники отдела Департамента охраны Ленинского района Могилева задержали автомобиль «Лада Гранта», в котором находились двое граждан Российской Федерации, жителей Брянска.

В сообщении отмечалось, что «в автомобиле они перевозили два пневматических пистолета, два сигнально-шумовых пистолета, две носимые радиостанции, электрический фонарь с электрошокером “Молния”, пять полимерных емкостей с металлическими элементами калибра 4,5 миллиметра для пневматического оружия, баллон для газового оружия, 12 патронов калибра 5,6 миллиметра к сигнально-шумовому оружию, прорезиненную металлическую палку с шипами, а также светоотражающий жилет ДПС, жезл, куртку с опознавательными знаками “МЧС РФ”, три балаклавы, два комплекта защитной экипировки мотоциклиста, флаг Украины».

По словам задержанных, они ехали из Брянска в Брест на экскурсию. Как отмечалось в сообщении, молодые люди были доставлены в Могилевский РОВД для разбирательства.

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