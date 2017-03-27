Гражданину РФ Полиховичу дали в Минске 12 суток ареста

В понедельник суды начали рассматривать протоколы, которые были составлены правоохранителями в отношении задержанных на Дне Воли в Минске.

МИНСК, 27 мар — Sputnik. Суд Октябрьского района Минска назначил гражданину России Алексею Полиховичу 12 суток ареста, сообщили Sputnik правозащитники, которые были на оглашении решения суда.

По словам собеседников агентства, в суде Полихович сообщил, что был в Минске проездом, ехал в Швецию. Когда его таксист высадил в районе площади Якуба Колоса, его задержали сотрудники милиции.

Кроме россиянина суд рассматривал административные протоколы в отношении еще двух задержанных, им назначены штрафы по 30 базовых величин каждому.

Полихович является фигурантом так называемого «Болотного дела», когда 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве, когда произошли столкновения между полицией и участниками мирного шествия «За честные выборы».

Анархист Алексей Полихович был арестован в июле 2012 года, а в феврале 2014 года его приговорили к трем с половиной годам колонии. В октябре 2015-го анархист был условно-досрочно освобожден.

Это не единственный гражданин России, который был задержан в Минске 25 марта и сегодня доставлен в суд. Как сообщают правозащитники, в суде Московского района Минска судят россиянку Ольгу Рощину, на которую составлен протокол за участие в несанкционированной уличной акции в центре Минска.

Россиян с сигнальными пистолетами отпустили.