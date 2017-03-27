Скандал в челябинской библиотеке завершился служебной проверкой
Историю прокомментировал начальник городского управления культуры Дмитрий Назаров.
Историю прокомментировал начальник городского управления культуры Дмитрий Назаров.
Скандал в юношеском отделе челябинской библиотеки имени Пушкина, который вышел за стены заведения и стал «горячей» темой вначале региональных, а после федеральных СМИ, завершился служебной проверкой — библиотека, в конце концов, переедет в новое помещение, а сотрудники, которые не выполнили распоряжение начальства и подняли панику, будут наказаны, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на начальника городского управления культуры Дмитрия Назарова.
По словам чиновника, в старом юношеском отделе не было даже читального зала — только книговыдача. «В новом помещении площадью 500 квадратных метров будут систематизированы все отделы, создано два читальных зала с мягкими диванами — можно будет приглашать гостей, писателей, проводить творческие встречи», — комментирует Назаров.
Он также ответил на самый актуальный вопрос в этой истории: «Старое помещение остается на балансе управления культуры и будет
Сотрудники библиотеки были предупреждены об этом, но объяснения чиновников никто не слушал."Им хочется работать, как работалось 20 лет, на старом месте, без
Сейчас идет служебная проверка по факту неподчинения приказу. А в новом здании докупают мебель и оборудование, чтобы в ближайшие дни перевезти 45 тыс. книг.