Скандал в челябинской библиотеке завершился служебной проверкой

Скандал в юношеском отделе челябинской библиотеки имени Пушкина, который вышел за стены заведения и стал «горячей» темой вначале региональных, а после федеральных СМИ, завершился служебной проверкой — библиотека, в конце концов, переедет в новое помещение, а сотрудники, которые не выполнили распоряжение начальства и подняли панику, будут наказаны, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на начальника городского управления культуры Дмитрия Назарова.

По словам чиновника, в старом юношеском отделе не было даже читального зала — только книговыдача. «В новом помещении площадью 500 квадратных метров будут систематизированы все отделы, создано два читальных зала с мягкими диванами — можно будет приглашать гостей, писателей, проводить творческие встречи», — комментирует Назаров.

Он также ответил на самый актуальный вопрос в этой истории: «Старое помещение остается на балансе управления культуры и будет по-прежнему использоваться для его нужд. О продаже помещения или сдаче его в аренду частным лицам не может быть и речи», — заверил чиновник.

Сотрудники библиотеки были предупреждены об этом, но объяснения чиновников никто не слушал."Им хочется работать, как работалось 20 лет, на старом месте, без каких-то новых условий и возможностей. Основной посыл — ничего не хотим менять, не хотим развития, — считает Назаров.

Сейчас идет служебная проверка по факту неподчинения приказу. А в новом здании докупают мебель и оборудование, чтобы в ближайшие дни перевезти 45 тыс. книг.