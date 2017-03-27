Георгий Полтавченко встретился с главой Совета Нацсобрания Белоруссии

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко встретился с председателем Совета Национального собрания Белоруссии Михаилом Мясниковичем, передает RuNews24.ru. Мероприятие состоялось утром 27 марта в Смольном.

В рамках встречи Полтавченко и Мясникович обсудили вопросы сотрудничества между двумя государствами и сформировали список совместных проектов. Среди них — строительство «симметричных» кварталов в Петербурге и Минске, а также различные проекты в сферах радиоэлектроники, фармацевтики и информационных технологий.

Губернатор города на Неве отметил, что все существующие договоренности между Петербургом и Белоруссией выполняются.