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13:14 (мск), источник: Om1.ru

Компанейщиков ответил на претензии Голушко

На нескольких последних пресс-конференциях депутат Госдумы от омского региона Андрей Голушко подверг критике работу заместителя председателя регионального правительства Владимира Компанейщикова.

Источник: Om1.ru

В частности, как ранее сообщалось, в том, что 18 сентября «партия власти» проиграла выборы КПРФ по городским округам в Заксобрание Омской области, Голушко винит мэра и вице-губернатора.

Последний, в свою очередь, сообщал, что, отвечая за внутреннюю политику, не занимается обеспечением результатов той или иной партии. Тем не менее затем, в феврале, депутат вновь озвучил позицию, что провал на выборах — неправильная стратегия подразделения, руководимого Компанейщиковым.

 — Главная у нас проблема — это атмосфера в регионе. Мы не самые худшие в стране. Но если посмотреть, как это у нас обсуждается, то это же ужас! Первые же деньги хочется потратить на билет из города. Омские диаспоры в Москве и Новосибирске — это как две Тары. В Омской области сложилась атмосфера безнадеги, нежелания что-то менять. Виноваты в этом мэр и человек, который отвечает за внутреннюю политику. Владимир Компанейщиков отвечает за атмосферу, — высказывался Голушко.

Выступая на урбанистических чтениях, где был представлен мастер-план города как видение развития. Вице-губернатор сам поднял неприятную тему.

 — Одна из проблем города, о которой очень ярко сказал Андрей Голушко недавно, припечатывая меня как одного из ответственных за ту атмосферу, которая царит в городе, — все мы чувствуем, что что-то не так. Уныние, пессимизм, — подтвердил Компанейщиков. — В чем причина? Я не буду с себя снимать отчетность, но не думаю, что все так просто. Даже в таком важном документе, как стратегия развития Омской области, мы потеряли Омск — там нет города. При этом именно Омск в состоянии вытащить весь регион на другую траекторию развития. Если мы хотим, чтобы жизнь в регионе улучшилась, начинать нужно с города.

Именно поэтому, по его словам, важно обсуждать, куда движется город и что на этот счет думают омичи и профессиональное сообщество. Он не раз отметил, что важен диалог и все уровни власти — городская и областная — должны бы прислушаться и присмотреться к мастер-плану. При этом сам он на тот момент не смог остаться непосредственно на презентацию документа и будущих решений, но архитекторы подчеркнули, что готовы бесплатно поделиться наработками со всеми заинтересованными.

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