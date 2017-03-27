Компанейщиков ответил на претензии Голушко
На нескольких последних
На нескольких последних
В частности, как ранее сообщалось, в том, что 18 сентября «партия власти» проиграла выборы КПРФ по городским округам в Заксобрание Омской области, Голушко винит мэра и
Последний, в свою очередь, сообщал, что, отвечая за внутреннюю политику, не занимается обеспечением результатов той или иной партии. Тем не менее затем, в феврале, депутат вновь озвучил позицию, что провал на выборах — неправильная стратегия подразделения, руководимого Компанейщиковым.
— Главная у нас проблема — это атмосфера в регионе. Мы не самые худшие в стране. Но если посмотреть, как это у нас обсуждается, то это же ужас! Первые же деньги хочется потратить на билет из города. Омские диаспоры в Москве и Новосибирске — это как две Тары. В Омской области сложилась атмосфера безнадеги, нежелания
Выступая на урбанистических чтениях, где был представлен
— Одна из проблем города, о которой очень ярко сказал Андрей Голушко недавно, припечатывая меня как одного из ответственных за ту атмосферу, которая царит в городе, — все мы чувствуем, что
Именно поэтому, по его словам, важно обсуждать, куда движется город и что на этот счет думают омичи и профессиональное сообщество. Он не раз отметил, что важен диалог и все уровни власти — городская и областная — должны бы прислушаться и присмотреться к