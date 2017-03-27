Компанейщиков ответил на претензии Голушко

В частности, как ранее сообщалось, в том, что 18 сентября «партия власти» проиграла выборы КПРФ по городским округам в Заксобрание Омской области, Голушко винит мэра и вице-губернатора.

Последний, в свою очередь, сообщал, что, отвечая за внутреннюю политику, не занимается обеспечением результатов той или иной партии. Тем не менее затем, в феврале, депутат вновь озвучил позицию, что провал на выборах — неправильная стратегия подразделения, руководимого Компанейщиковым.

— Главная у нас проблема — это атмосфера в регионе. Мы не самые худшие в стране. Но если посмотреть, как это у нас обсуждается, то это же ужас! Первые же деньги хочется потратить на билет из города. Омские диаспоры в Москве и Новосибирске — это как две Тары. В Омской области сложилась атмосфера безнадеги, нежелания что-то менять. Виноваты в этом мэр и человек, который отвечает за внутреннюю политику. Владимир Компанейщиков отвечает за атмосферу, — высказывался Голушко.

Выступая на урбанистических чтениях, где был представлен мастер-план города как видение развития. Вице-губернатор сам поднял неприятную тему.

— Одна из проблем города, о которой очень ярко сказал Андрей Голушко недавно, припечатывая меня как одного из ответственных за ту атмосферу, которая царит в городе, — все мы чувствуем, что что-то не так. Уныние, пессимизм, — подтвердил Компанейщиков. — В чем причина? Я не буду с себя снимать отчетность, но не думаю, что все так просто. Даже в таком важном документе, как стратегия развития Омской области, мы потеряли Омск — там нет города. При этом именно Омск в состоянии вытащить весь регион на другую траекторию развития. Если мы хотим, чтобы жизнь в регионе улучшилась, начинать нужно с города.