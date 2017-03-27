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13:36 (мск), источник: Фонтанка

Глава Фонда капстроительства Петербурга покинул свою должность

И.о. управляющего ГКУ «Фонд капитального ремонта и реконструкции» Юрий Тонков покинул свою должность. Это произошло после жесткой критики строительного сектора со стороны вице-губернатора Петербурга Игоря Албина.

Источник: Reuters

Об увольнении Тонкова «Фонтанке» 27 марта рассказали собственные источники в отрасли. Информацию подтвердили в самом фонде. Чиновник написал заявление по собственному желанию и с 24-го числа не работает.

На прошлой неделе в Смольном прошла отчетная коллегия комитета по строительству, в ведении которого находится фонд, за 2016 год. Вице-губернатор Игорь Албин в резкой форме оценил деятельность ведомства. В частности, он раскритиковал подчиненных за затягивание сроков исполнения контрактов по всем объектам капитальных вложений. Полномочия единого заказчика в этой области в прошлом году перешли как раз к Фонду капстроительства. Кроме того, чиновник остановился на проблемах долгостроя. По его словам, в чистую риторику превратили и использование проектов повторного применения. Речь идет о документации на уже возведенные объекты, которую можно использоваться заново, экономя время и деньги на проектирование. В соответствующем реестре сейчас порядка 50 пакетов документов — ни один не был пущен в дело повторно. Также Албин отметил, что заказчики очень долго принимают решения о расторжении контрактов с недобросовестными подрядчиками.

Юрий Тонков начал руководить Фондом капитального строительства и реконструкции в прошлом году. Ранее он являлся помощником главы окружного УВД в Москве, а также был соучредителем ООО «Галичское общество охотников и рыболовов». Это предприятие зарегистрировано в Костромской области, чьим губернатором в 2007 — 2012 годы был Игорь Албин.

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