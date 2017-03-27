Глава Фонда капстроительства Петербурга покинул свою должность
И.о. управляющего ГКУ «Фонд капитального ремонта и реконструкции» Юрий Тонков покинул свою должность. Это произошло после жесткой критики строительного сектора со стороны
И.о. управляющего ГКУ «Фонд капитального ремонта и реконструкции» Юрий Тонков покинул свою должность. Это произошло после жесткой критики строительного сектора со стороны
Об увольнении Тонкова «Фонтанке» 27 марта рассказали собственные источники в отрасли. Информацию подтвердили в самом фонде. Чиновник написал заявление по собственному желанию и с 24-го числа не работает.
На прошлой неделе в Смольном прошла отчетная коллегия комитета по строительству, в ведении которого находится фонд, за 2016 год.
Юрий Тонков начал руководить Фондом капитального строительства и реконструкции в прошлом году. Ранее он являлся помощником главы окружного УВД в Москве, а также был соучредителем ООО «Галичское общество охотников и рыболовов». Это предприятие зарегистрировано в Костромской области, чьим губернатором в 2007 — 2012 годы был Игорь Албин.