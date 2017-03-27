Кремль отреагировал на антикоррупционные митинги в России

Источник: РИА "Новости"

В Кремле уважают гражданскую позицию людей и право россиян высказывать гражданскую позицию в согласованном с властями формате. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.



Песков сказал, что такое уважение Кремль не испытывает «к тем, кто сознательно вводит людей в заблуждение, и к тем, кто делал это накануне, спровоцировав незаконные действия».

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«По сути то, что мы видели в некоторых местах, особенно в Москве, — это провокация и ложь. Потому что те, кто накануне весьма изощренно и академическим языком объяснял, что акция законна и не противоречит законодательству, они говорили чистую ложь», — заявил Песков. По словам пресс-секретаря президента, несовершеннолетним, которые участвовали в митингах, сулили «некие награды, призывая принять участие в несогласованной акции в несогласованном месте». ​



Песков считает, что антикоррупционная акция на Тверской улице в Москве была незаконна. Он указал, что мэрия города согласовала две площадки, но организаторы митинга отвергли их. Людей, по словам пресс-секретаря президента, заведомо «тащили на неразрешенный митинг».

Мы сожалеем, что активные граждане наши не захотели, наверное, во многом по незнанию, воспользоваться альтернативными площадками Дмитрий Песков



Песков также пообещал, что требования, которые звучали на разрешенных митингах в разных городах России, и критика в отношении властей «будет приниматься во внимание».



Журналисты напомнили, что на согласованных акциях звучали претензии к власти, что она «не слышит». Песков заявил, что не может сказать, приводилось ли в этом случае в пример «молчание [властей] по расследованию [Фонда борьбы с коррупцией] в отношении премьера [премьер-министра России]».

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