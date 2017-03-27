Кремль отреагировал на антикоррупционные митинги в России
Прошедший накануне в Москве митинг — это провокация, заявил Дмитрий Песков. При этом Кремль «с уважением» относится к праву россиян высказывать гражданскую позицию в согласованном формате.
Прошедший накануне в Москве митинг — это провокация, заявил Дмитрий Песков. При этом Кремль «с уважением» относится к праву россиян высказывать гражданскую позицию в согласованном формате.
В Кремле уважают гражданскую позицию людей и право россиян высказывать гражданскую позицию в согласованном с властями формате. Об этом заявил журналистам
Песков сказал, что такое уважение Кремль не испытывает «к тем, кто сознательно вводит людей в заблуждение, и к тем, кто делал это накануне, спровоцировав незаконные действия».
«По сути то, что мы видели в некоторых местах, особенно в Москве, — это провокация и ложь. Потому что те, кто накануне весьма изощренно и академическим языком объяснял, что акция законна и не противоречит законодательству, они говорили чистую ложь», — заявил Песков.
По словам
Песков считает, что антикоррупционная акция на Тверской улице в Москве была незаконна. Он указал, что мэрия города согласовала две площадки, но организаторы митинга отвергли их. Людей, по словам
Мы сожалеем, что активные граждане наши не захотели, наверное, во многом по незнанию, воспользоваться альтернативными площадками
Песков также пообещал, что требования, которые звучали на разрешенных митингах в разных городах России, и критика в отношении властей «будет приниматься во внимание».
Журналисты напомнили, что на согласованных акциях звучали претензии к власти, что она «не слышит». Песков заявил, что не может сказать, приводилось ли в этом случае в пример «молчание [властей] по расследованию [Фонда борьбы с коррупцией] в отношении премьера [премьер-министра России]».
Накануне во многих городах России состоялись антикоррупционные митинги. Согласованными были мероприятия в 24 городах, организаторы заявляли о проведении акций в ста российских городах. Самыми массовыми стали акции протеста в Москве,
Согласно официальным данным, в Москве на Тверскую улицу и «прилегающие территории» вышли 8 тыс. человек. Официально митинг не был согласован с властями города. Однако организатор акции Алексей Навальный заявлял, что это был санкционированный митинг, поскольку сначала столичные власти запретили мероприятие и сразу не предложили альтернативные площадки. Другое место проведения мероприятия было предложено спустя несколько дней.
Организаторы акций в российских городах заявили, что митинги нацелены на привлечение внимания властей на расследование «Фонда борьбы с коррупцией» в отношении
После митинга только в Москве задержали более 1000 человек. Среди них был и Алексей Навальный, сейчас он находится в суде. Задержания были и в других городах страны. В Волгограде после прошедшего митинга, который был не согласован, завели уголовное дело против студента по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».