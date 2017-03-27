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13:28 (мск), источник: СуперОмск

КПРФ утвердила своего кандидата в мэры Омска

В понедельник, 27 марта, состоялось бюро Комитета Омского областного отделения КПРФ, где одним из главных вопросов стало выдвижение Виктора Жаркова кандидатом на выборы мэра.

«Бюро Омского обкома КПРФ тайным голосованием выдвинуло кандидатуру Виктора Александровича Жаркова, который уже участвовал в выборах градоначальника в 2012 году и набрал 29% голосов избирателей», — сообщается в официальном пресс-релизе Омского обкома КПРФ.

Комментируя свое выдвижение, Виктор Жарков раскритиковал новую систему выборов глав местного самоуправления в Омской области.

«Мы категорически против этой системы. Всегда голосовали против нее. Но власть не хочет меняться. Это самый ущербный вариант, когда комиссия из двенадцати человек выбирает мэра для города миллионника. Но в любом случае наш избиратель должен понимать, что мы партия серьезная и готовы бороться за власть при любых обстоятельствах», — заявил Жарков.

Напомним, выборы градоначальника будут проходить по новой системе — вместо прямого голосования избирателей кандидатов в мэры сначала утвердит конкурсная комиссия, которая наполовину состоит из представителей горсовета и людей губернатора. Затем, на пленарном заседании омского горсовета депутаты выберут мэра из кандидатов, прошедших фильтр комиссии.

Ожидается, что бывший депутат Законодательного собрания Жарков подаст документы в комиссию по выборам мэра на этой неделе.

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