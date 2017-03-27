МВД: единая система мониторинга не станет «обязаловкой» для граждан

Вопросы общественной безопасности находились в центре внимания главы государства и на минувшей неделе, в том числе вскрытые силовыми и правоохранительными органами факты о готовящихся в Беларуси 25 марта вооруженных провокациях. В понедельник глава государства провел совещание по проекту указа, предусматривающего создание такой республиканской системы.

МИНСК, 27 мар — Sputnik. Республиканскую систему мониторинга общественной безопасности решено создать в Беларуси, сообщил министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич по итогам совещания у президента.

Общаясь с журналистами по итогам совещания, Шуневич отметил, что президент Беларуси принял предложение правоохранительных органов о создании такой системы. Однако он поручил доработать ряд вопросов, в том числе вопрос выбора оператора системы, который «будет генерировать все идеи и осуществлять практическую реализацию, начиная от покупки “железа” и заканчивая эксплуатацией».

Министр пояснил, что в этом вопросе в Беларуси не изобретают велосипед: все развитые страны уже давно реализовали такой проект в той или иной форме. Создается же в нашей стране система мониторинга общественной безопасности не на пустом месте.

«У нас уже есть определенные элементы этой системы, в том числе несколько тысяч объектов, оборудованных видеокамерами, линии передачи данных, сервера, локальные сети. Система создается, чтобы это все объединить», — сказал Шуневич, слова которого приводит БелТА.

Министр пояснил, что согласно национальному законодательству, в стране есть ряд объектов, где видеонаблюдение является обязательным. Поэтому, добавил он, в ближайшие год-два порядка 2−4 тысяч объектов будут оснащены такими системами.

В то же время, с созданием республиканской системы каждый собственник того или иного объекта будет иметь возможность оборудовать его видеокамерами и подключиться к общей системе мониторинга для обеспечения охраны, безопасных условий жизни и труда.

«Для частного бизнеса и граждан это будет, безусловно, не обязанность, а возможность», — уточнил Шуневич.

По его словам, на совещании были получены соответствующие указания. «Мы будем дорабатывать этот проект указа именно с точки зрения привнесения национальных особенностей и возможностей нашего государства для реализации этого проекта», — сказал глава МВД.