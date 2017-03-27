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13:40 (мск), источник: Sputniknews.kz

Военные Казахстана готовятся к грандиозному параду

Казахстанские военные держат в секрете главную особенность предстоящего юбилейного парада, однако обещают, что он станет самым масштабным в истории страны.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 27 мар — Sputnik. Военный парад, посвященный 25-летию образования Вооруженных Сил Республики Казахстан, состоится в Астане 7 мая 2017 года, сообщает пресс-служба министерства обороны РК.

Комплексная подготовка к масштабному военному мероприятию года уже началась. Так, министр обороны РК генерал-полковник Сакен Жасузаков провел выездное рабочее совещание, в ходе которого поставил ряд конкретных задач по качественной организации и проведению военного парада в Астане.

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Предстоящий юбилейный военный парад имеет свои особенности. По количеству задействованного личного состава и военной техники он должен стать самым массовым из всех проводимых ранее. Планируется, что торжественным маршем по площади Независимости в Астане прошагают более 5 тысяч военнослужащих в составе порядка 30 пеших парадных расчетов.

В зрелищном шествии будут задействованы около 300 единиц военной техники. Мощь и боеготовность казахстанской авиации в небе продемонстрируют порядка 80 единиц авиационной техники Сил воздушной обороны страны. При этом казахстанцы впервые смогут воочию оценить новую военную технику, современные образцы вооружения, которые пополнили боевой арсенал нашей армии в 2016 и 2017 годах.

Еще одной особенностью парада станет привлечение к участию ветеранов Вооруженных Сил Казахстана, воспитанников четырех военных школ «Жас улан», которые впервые после передачи в ведение министерства обороны выступят в составе сводной роты барабанщиков, роты бригады территориальной обороны, воспитанников военно-патриотических клубов и учащихся военно-технических школ Минобороны, которые проедут по площади на военной автомобильной технике ВТШ.

Основной замысел пока держится в секрете. Однако в Вооруженных Силах уже начаты отбор военнослужащих и подготовка техники.

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