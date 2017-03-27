Москва запросила брифинг в СБ ООН в связи с действиями США в Мосуле

Люди погибли при авиаударах 17 марта в районе западного Мосула. Пресс-служба коалиции напрямую не подтвердила информацию СМИ о гибели мирных граждан. В релизе пресс-службы отмечается, что «идет проверка сообщений» по данному поводу.



«Сегодня мы в Совете Безопасности запросили специальный брифинг. Не думаю, что Совет Безопасности сможет единым голосом высказаться по поводу того, что произошло. Но, тем не менее, мы свои вопросы зададим, свои призывы озвучим и, конечно, будем держать эту ситуацию под самым плотным контролем», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с итальянским коллегой Анджелино Альфано.

На этой неделе иракские СМИ сообщали, что жертвами бомбардировок западного Мосула стали не менее двухсот человек. Авиаудары наносят ВВС международной коалиции во главе с США, которые проводят операцию против террористической группировки «Исламское государство"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России