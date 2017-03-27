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13:44 (мск), источник: РИА Новости

Москва запросила брифинг в СБ ООН в связи с действиями США в Мосуле

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Москва запросила специальный брифинг в Совете безопасности ООН в связи с действиями США в иракском Мосуле, в результате которых погибли мирные жители, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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Ранее международная коалиция во главе с США по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство"* начала расследование сообщений о жертвах среди мирного населения.

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Люди погибли при авиаударах 17 марта в районе западного Мосула. Пресс-служба коалиции напрямую не подтвердила информацию СМИ о гибели мирных граждан. В релизе пресс-службы отмечается, что «идет проверка сообщений» по данному поводу.

«Сегодня мы в Совете Безопасности запросили специальный брифинг. Не думаю, что Совет Безопасности сможет единым голосом высказаться по поводу того, что произошло. Но, тем не менее, мы свои вопросы зададим, свои призывы озвучим и, конечно, будем держать эту ситуацию под самым плотным контролем», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с итальянским коллегой Анджелино Альфано.

На этой неделе иракские СМИ сообщали, что жертвами бомбардировок западного Мосула стали не менее двухсот человек. Авиаудары наносят ВВС международной коалиции во главе с США, которые проводят операцию против террористической группировки «Исламское государство"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Комментарии
6
Сергей Зауглов
Что, Кремль запереживал за подконтрольную ему и Ирану группировку террористов!? Капец Вам скоро ребята с Вашими авантюрами военными и воровством внутри России! Вчерашний день это наглядно показал! Сегодня продолжится с дальнобойщиками. И дальше будет все хуже для Вас! Люди прозревают! Уходите лучше добровольно по-мирному!
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BRODJAGA 009
ЗАУГЛОВ и мама в вашем бараке будет навали-натали
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BRODJAGA 009
ЗАУГЛОВ вчерашний день такие же как ты контры недобитые вышли визжать
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