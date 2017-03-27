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13:48 (мск), источник: Uralpress.ru

Глава Госжилинспекции Челябинской области успешно справился с испытанием и избавился от приставки «и.о.»

Исполняющий обязанности начальника главного управления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» 51-летний Олег Датских избавился от приставки «и.о». Соответствующее постановление подписал и.о. губернатора Евгений Редин. Документ размещен на официальном сайте правительства.

Ранее Олег Датских занимал пост начальника управления Федеральной миграционной службы России по Челябинской области, но в апреле 2016 года структура была реорганизована. С 10 августа 2016 года Датских работает заместителем министра имущества и природных ресурсов региона.

Как уже сообщало агентство, место руководителя Госжилинспекции региона было вакантно около восьми месяцев. В июле 2016 возглавлявший ведомство Александр Дмитриев добровольно ушел в отставку года по семейным обстоятельствам. Обязанности руководителя исполняла Ирина Гончарова, работавшая замом начальника ведомства. Шестого марта Датских был назначен и.о. начальника. Гончарова вернулась на должность зама.

Справка.

Датских Олег Эрикович родился 21 апреля 1965 года в городе Ялуторовске Тюменской области. В 2005 году закончил Тюменский юридический институт МВД России по специальности «Юриспруденция».

В 1997 году начал работать в отделении паспортно-визовой службы Ялуторовского РОВД Тюменской области. В апреле 2009 года стал заместителем начальника УФМС России по Тюменской области.

В марте 2014 года Олег Датских приступил к исполнению обязанностей начальника УФМС России по Челябинской области (в отношении двух его предшественников были заведены уголовные дела). В мае 2014 года Олег Эрикович приказом ФМС России был назначен на должность начальника УФМС России по Челябинской области. В этой должности проработал до момента ликвидации ведомства в апреле 2016 года. В августе назначен замом министра имущества и природных ресурсов области.

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