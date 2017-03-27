Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Мэри Поппинс, до свидания» Лембит Ульфсак
Шесть привычек, вред которых преувеличен
В России запретят старые электросчетчики
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Джоли и Питт возобновили общение
МИД РФ попросил россиян не смеяться над словом «яблан»Консульский департамент опубликовал инструкцию для выезжающих за рубеж
4-летний мальчик спас жизнь своей маме
Поклонники обсуждают необычную внешность сына Стаса Пьехи
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
ЧМ-2018: Германия, Польша и Англия — одной ногой в России
Иллюзия обмана: как сборная РФ по футболу воспринимает сама себя
Известную 30-летнюю актрису раскритиковали за похудение (фото)
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
"Я хочу поддержать эту женщину": Фадеев о Максаковой
Тревога в Крыму: Бригада обороны на позициях
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
13Теракт в центре Лондона
8Тайский День слона
9В мире зацвела сакура
14На восток США обрушилась снежная буря
14:52 (мск), источник: ТАСС

Ткачев пообещал найти замену турецкому рынку зерна в ближайшие месяцы

Глава Минсельхоза назвал решение Турции «неожиданным и во многом провокационным».

Источник: РИА "Новости"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 марта. /ТАСС/. Россия найдет замену турецкому рынку зерна в ближайшие месяцы, заявил глава Минсельхоза Александр Ткачев.

Мы надеемся, что в ближайшие два — три, максимум пять месяцев мы найдем новые рынки сбыта зерна и безболезненно заменим Турцию
Александр Ткачев
Глава Минсельхоза РФ
Читайте также
Турция объявила пошлины на российские продукты

Министр назвал действия Турции «неожиданными и во многом провокационными». «Мы не рассчитывали на такое решение, тем более что на встречах на самом высоком уровне были сказаны другие слова», — отметил министр.

Ранее Ткачев заявил, что Минсельхоз расценивает введенные Турцией пошлины как давление и отвергает такой способ возвращения на рынок РФ запрещенной турецкой продукции. По его словам, такие меры могут привести к полному прекращению ввоза в страну российской пшеницы, кукурузы, бобовых, риса и другой сельхозпродукции.

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов сообщала, что совокупные денежные потери российских сельхозпроизводителей от искусственного ограничения экспорта российского зерна, кукурузы, шрота и масла в Турцию могут достичь $500 млн.

Читайте также
Китай вместо Турции. Куда Россия направит товары, отвергнутые Стамбулом

Турция с 15 марта исключила Россию из списка стран для лицензирования беспошлинных поставок различных видов импортной сельскохозяйственной продукции (пшеницы, кукурузы, нерафинированного подсолнечного масла, шрота подсолнечника, бобовых и риса).

До этого турецкие импортеры и переработчики могли осуществлять беспошлинный ввоз российской продукции на территорию страны на основании выдаваемых лицензий для импорта сельхозпродукции в режиме «внутренней переработки».

Минсельхоз РФ со ссылкой на экспортеров ранее сообщил, что размер ввозной таможенной пошлины на пшеницу и кукурузы составляет 130%, риса — 45%, шрота подсолнечника — 13,5%, бобовых — 9,7%. Пошлина на ввоз подсолнечного масла — в среднем до 36%, при этом применяется минимальный порог таможенной стоимости в размере 1,5 тыс. долларов за тонну. Текущая цена на подсолнечное масло составляет 800 долларов за тонну.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Власти проверяют информацию об участии подростков в митинге за вознаграждение
Кремль отреагировал на антикоррупционные митинги в России
РФ запросила брифинг в СБ ООН в связи с действиями США в Мосуле
В регионах начались акции протеста против «Платона»
Водительские права можно будет получить через МФЦ — Кабмин
В США двух девушек не пустили в самолет из-за леггинсов
На Луне нашли подземные тоннели
Спорт
ЧМ-2018: Германия, Польша и Англия — одной ногой в России Напрямую на ЧМ-2018 попадают победители девяти групп, а еще четыре путевки на турнир разыграют в стыковых матчах занявшие вторые места сборные, кроме худшей среди них
Авто
Водители грузовиков останутся без работы: процесс начался В том, что профессиональные водители скоро станут не нужны, не сомневается никто. Кроме, пожалуй, российских представителей этого класса. А зря! Уже сейчас им стоит подыскивать новый способ заработка
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
От Андреевой до Старшенбаум: 12 сериалов с молодыми актрисами Некоторые из них уже не нуждаются в представлении, имена других стоит запомнить прямо сейчас — смотрите сериалы с новым поколением российских актрис, наступающих на пятки звездам телеэкрана
Недвижимость
УК предложили штрафовать за длинные сосульки
В России запретят старые электросчетчики
Асоциальных жильцов предложили лишать газовых плит
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
4-летний мальчик спас жизнь своей маме Ребенок догадался, как разблокировать телефон, и с помощью голосового помощника связался со службой спасения.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь