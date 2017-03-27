Ткачев пообещал найти замену турецкому рынку зерна в ближайшие месяцы
Глава Минсельхоза назвал решение Турции «неожиданным и во многом провокационным».
Глава Минсельхоза назвал решение Турции «неожиданным и во многом провокационным».
Мы надеемся, что в ближайшие два — три, максимум пять месяцев мы найдем новые рынки сбыта зерна и безболезненно заменим Турцию
Министр назвал действия Турции «неожиданными и во многом провокационными». «Мы не рассчитывали на такое решение, тем более что на встречах на самом высоком уровне были сказаны другие слова», — отметил министр.
Ранее Ткачев заявил, что Минсельхоз расценивает введенные Турцией пошлины как давление и отвергает такой способ возвращения на рынок РФ запрещенной турецкой продукции. По его словам, такие меры могут привести к полному прекращению ввоза в страну российской пшеницы, кукурузы, бобовых, риса и другой сельхозпродукции.
Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов сообщала, что совокупные денежные потери российских сельхозпроизводителей от искусственного ограничения экспорта российского зерна, кукурузы, шрота и масла в Турцию могут достичь $500 млн.
Турция с 15 марта исключила Россию из списка стран для лицензирования беспошлинных поставок различных видов импортной сельскохозяйственной продукции (пшеницы, кукурузы, нерафинированного подсолнечного масла, шрота подсолнечника, бобовых и риса).
До этого турецкие импортеры и переработчики могли осуществлять беспошлинный ввоз российской продукции на территорию страны на основании выдаваемых лицензий для импорта сельхозпродукции в режиме «внутренней переработки».
Минсельхоз РФ со ссылкой на экспортеров ранее сообщил, что размер ввозной таможенной пошлины на пшеницу и кукурузы составляет 130%, риса — 45%, шрота подсолнечника — 13,5%, бобовых — 9,7%. Пошлина на ввоз подсолнечного масла — в среднем до 36%, при этом применяется минимальный порог таможенной стоимости в размере 1,5 тыс. долларов за тонну. Текущая цена на подсолнечное масло составляет 800 долларов за тонну.