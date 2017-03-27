Ткачев пообещал найти замену турецкому рынку зерна в ближайшие месяцы

Мы надеемся, что в ближайшие два — три, максимум пять месяцев мы найдем новые рынки сбыта зерна и безболезненно заменим Турцию

Министр назвал действия Турции «неожиданными и во многом провокационными». «Мы не рассчитывали на такое решение, тем более что на встречах на самом высоком уровне были сказаны другие слова», — отметил министр.

Ранее Ткачев заявил, что Минсельхоз расценивает введенные Турцией пошлины как давление и отвергает такой способ возвращения на рынок РФ запрещенной турецкой продукции. По его словам, такие меры могут привести к полному прекращению ввоза в страну российской пшеницы, кукурузы, бобовых, риса и другой сельхозпродукции.

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов сообщала, что совокупные денежные потери российских сельхозпроизводителей от искусственного ограничения экспорта российского зерна, кукурузы, шрота и масла в Турцию могут достичь $500 млн.