Николай Паскару: 27 марта является днем траура (видео)
«В то время как для некоторых молдаван 27 марта — это праздник, для тех, кто жил в те времена, это день траура».
«В то время как для некоторых молдаван 27 марта — это праздник, для тех, кто жил в те времена, это день траура».
С таким заявлением выступил лидер молодежного движения «Воевод» Николай Паскару.
По его словам, важно, чтобы молдаване знали и другую сторону исторической правды, а не только то, что пропагандируют сторонники унионизма, отмечает NOI.md.
Сегодня молодежные движения «Воевод» и «Потомки Штефана» представляют документальный фильм «Объединение через оккупацию. Отголоски». Цель этой продукции — довести до сведения всех молдаван важную информацию, связанную с днем 27 марта 1918 года.
«Это не праздник, а день траура. Это бедствие, которое привело к человеческим жертвам.
Лидер молодежного движения «Потомки Штефана» Дмитрий Ройбу отметил в свою очередь, что Сфатул Цэрий не был избран всенародно, а был составлен из делегаций ряда организаций.
«Мы не можем сказать, что решение от 27 марта является законным. Мы не можем говорить о национальном празднике, так как на территории страны находилась иностранная армия — румынские войска».
Фильм был снят молодежными движениями «Воевод» и «Потомки Штефана» в течение нескольких недель. Ее героями являются люди, которые жили в тот период времени, и историки. По словам продюсеров фильма, его съемки не связаны с финансовыми расходами.