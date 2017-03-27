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14:53 (мск), источник: Noi.md

Николай Паскару: 27 марта является днем траура (видео)

«В то время как для некоторых молдаван 27 марта — это праздник, для тех, кто жил в те времена, это день траура».

Источник: Noi.md

С таким заявлением выступил лидер молодежного движения «Воевод» Николай Паскару.

По его словам, важно, чтобы молдаване знали и другую сторону исторической правды, а не только то, что пропагандируют сторонники унионизма, отмечает NOI.md.

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Сегодня молодежные движения «Воевод» и «Потомки Штефана» представляют документальный фильм «Объединение через оккупацию. Отголоски». Цель этой продукции — довести до сведения всех молдаван важную информацию, связанную с днем 27 марта 1918 года.

«Это не праздник, а день траура. Это бедствие, которое привело к человеческим жертвам. Из-за Прута тогда пришли не с цветами, а с оружием. Важно, чтобы люди знали эту часть исторической правды. Не менее важно, чтобы и научные круги представляли другую сторону прошлого. Кроме нас, уроженцев этой земли, никто не решит наши проблемы», — заявил Николай Паскару.

Лидер молодежного движения «Потомки Штефана» Дмитрий Ройбу отметил в свою очередь, что Сфатул Цэрий не был избран всенародно, а был составлен из делегаций ряда организаций.

«Мы не можем сказать, что решение от 27 марта является законным. Мы не можем говорить о национальном празднике, так как на территории страны находилась иностранная армия — румынские войска».

Фильм был снят молодежными движениями «Воевод» и «Потомки Штефана» в течение нескольких недель. Ее героями являются люди, которые жили в тот период времени, и историки. По словам продюсеров фильма, его съемки не связаны с финансовыми расходами.

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