Суд оштрафовал Алексея Навального за организацию массовой акции в Москве

Источник: РИА "Новости"

Тверской районный суд Москвы оштрафовал основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального на 20 тыс. руб., передает корреспондент РБК из зала заседаний. Оппозиционер признан виновным в нарушении статьи «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка» (ч. 1 ст. 20.2.2 Кодекса об административных правонарушениях), постановила судья Алеся Орехова. Навальный был задержан около трех часов дня в воскресенье, 26 марта, во время акции «Он вам не Димон». Полицейские доставили его в ОВД «Коньково». Основателя ФБК, по его словам, удивило не количество людей на митинге, а количество городов, задействованных в протестах. «Такое последний раз было, мне кажется, в перестройку», — заявил оппозиционер перед заседанием.

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Адвокат Навального Ольга Михайлова попросила судью приобщить к делу заявку на митинг, которую Навальный подавал в столичную мэрию, и ответ на нее за подписью первого замглавы департамента безопасности Москвы Василия Олейника. Из этих документов, по мнению защиты, следовало, что Навальный пытался согласовать акцию на Пушкинской площади и город ему отказал, не предоставив альтернативной площадки, как того требует закон. Это значит, отмечала Михайлова, что акцию нельзя считать несогласованной. Также адвокат попросила суд вызвать в качестве свидетелей полицейских, которые составляли рапорт на Навального. Все ходатайства суд отклонил. Михайлова обратила внимание на исправление в составленном на Навального протоколе. По ее мнению, речь идет о подлоге, поскольку все коррективы в документ были внесены задним числом. Сотрудники правоохранительных органов переписали статью, которая вменялась основателю ФБК (изначально в протоколе было указано «нарушение порядка проведения массового мероприятия» — ч. 1 ст. 20.2 КоАП). По мнению Михайловой, это было сделано, чтобы обосновать задержание Навального: исходный состав не позволяет оставлять людей в участке полиции до суда.

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Кроме того, эта статья не предусматривает административного ареста в качестве наказания, тогда как новое обвинение позволяет лишить Навального свободы на срок до пятнадцати суток. По ее словам, грубое нарушение, которое совершили сотрудники ОВД «Коньково», требует проверки и привлечения полицейских к ответственности. Адвокат отметила, что квалифицировать действия Навального по статье 20.2.2. неверно, поскольку речь в ней идет о создании скопления людей, «не являющегося публичным мероприятием». Навальный в свою очередь обратился к суду с ходатайством о вызове «главного организатора митинга — председателя правительства Российской Федерации Медведева Дмитрия Анатольевича, коррупционная активность которого побудила людей выйти на улицу». Пока судья была в совещательной комнате, Навальный пожаловался присутствовавшим в зале на плохую погоду: «Откуда снег? Когда меня задерживали, была прекрасная погода». «Оттепель кончилась», — ответили оппозиционеру из зала. На вопрос, как Навальный провел ночь в ОВД «Коньково», он ответил, что «всем советует» этот отдел полиции: «У меня был прекрасный матрас, мне дали чай». «Я первый раз видела, чтобы полицейские беспокоились, всех ли они смогут накормить и хватит ли белья», — добавила адвокат Михайлова.

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