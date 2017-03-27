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14:09 (мск), источник: РБК

Суд оштрафовал Алексея Навального за организацию массовой акции в Москве

Суд оштрафовал Алексея Навального на 20 тыс. руб. Адвокат оппозиционера обратила внимание на подлог в протоколе о его задержании. Сам Навальный потребовал вызвать в суд премьер-министра Дмитрия Медведева.

Источник: РИА "Новости"

Тверской районный суд Москвы оштрафовал основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального на 20 тыс. руб., передает корреспондент РБК из зала заседаний. Оппозиционер признан виновным в нарушении статьи «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка» (ч. 1 ст. 20.2.2 Кодекса об административных правонарушениях), постановила судья Алеся Орехова.

Навальный был задержан около трех часов дня в воскресенье, 26 марта, во время акции «Он вам не Димон». Полицейские доставили его в ОВД «Коньково». Основателя ФБК, по его словам, удивило не количество людей на митинге, а количество городов, задействованных в протестах. «Такое последний раз было, мне кажется, в перестройку», — заявил оппозиционер перед заседанием.

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Адвокат Навального Ольга Михайлова попросила судью приобщить к делу заявку на митинг, которую Навальный подавал в столичную мэрию, и ответ на нее за подписью первого замглавы департамента безопасности Москвы Василия Олейника.

Из этих документов, по мнению защиты, следовало, что Навальный пытался согласовать акцию на Пушкинской площади и город ему отказал, не предоставив альтернативной площадки, как того требует закон. Это значит, отмечала Михайлова, что акцию нельзя считать несогласованной. Также адвокат попросила суд вызвать в качестве свидетелей полицейских, которые составляли рапорт на Навального. Все ходатайства суд отклонил.

Михайлова обратила внимание на исправление в составленном на Навального протоколе. По ее мнению, речь идет о подлоге, поскольку все коррективы в документ были внесены задним числом. Сотрудники правоохранительных органов переписали статью, которая вменялась основателю ФБК (изначально в протоколе было указано «нарушение порядка проведения массового мероприятия» — ч. 1 ст. 20.2 КоАП). По мнению Михайловой, это было сделано, чтобы обосновать задержание Навального: исходный состав не позволяет оставлять людей в участке полиции до суда.

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Кроме того, эта статья не предусматривает административного ареста в качестве наказания, тогда как новое обвинение позволяет лишить Навального свободы на срок до пятнадцати суток. По ее словам, грубое нарушение, которое совершили сотрудники ОВД «Коньково», требует проверки и привлечения полицейских к ответственности. Адвокат отметила, что квалифицировать действия Навального по статье 20.2.2. неверно, поскольку речь в ней идет о создании скопления людей, «не являющегося публичным мероприятием».

Навальный в свою очередь обратился к суду с ходатайством о вызове «главного организатора митинга — председателя правительства Российской Федерации Медведева Дмитрия Анатольевича, коррупционная активность которого побудила людей выйти на улицу».

Пока судья была в совещательной комнате, Навальный пожаловался присутствовавшим в зале на плохую погоду: «Откуда снег? Когда меня задерживали, была прекрасная погода». «Оттепель кончилась», — ответили оппозиционеру из зала. На вопрос, как Навальный провел ночь в ОВД «Коньково», он ответил, что «всем советует» этот отдел полиции: «У меня был прекрасный матрас, мне дали чай». «Я первый раз видела, чтобы полицейские беспокоились, всех ли они смогут накормить и хватит ли белья», — добавила адвокат Михайлова.

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Ранее оппозиционер был дважды приговорен к условным срокам по делу «Ив Роше» и по делу «Кировлеса» (второй приговор не вступил в законную силу, поскольку его пока не пересматривала вторая судебная инстанция). Согласно уголовному кодексу, если условно осужденный совершает административное правонарушение, суд может по представлению прокуратуры продлить ему испытательный срок. Если правонарушения носят систематический характер, условное лишение свободы может быть заменено реальным.

Поводом для проведения митинга стало расследование ФБК о «тайной недвижимости» премьер-министра Дмитрия Медведева. Акции против коррупции прошли в нескольких десятках городов России. В Москве полиция, по данным портала «ОВД-Инфо», задержала свыше 1000 человек. В столичном ГУВД заявили примерно о 500 задержанных.

Помимо Навального правоохранительные органы задержали всех сотрудников ФБК, которые находились в офисе Фонда. Им вменили «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» (ст. 19.3 КоАП). Также полиция доставила в отделение главу избирательного штаба Навального Леонида Волкова. По словам пресс-секретаря ФБК Киры Ярмыш, ему вменяют статью «Экстремизм» (ст. 282 УК).

Комментарии
1
эльшат мехтиев
20 000 за чай и матрац...Растут цены. Растут...
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