Мартыненко обвинил жителей Омска в сговоре с маршрутчиками-нелегалами
Директор департамента транспорта пожаловался на то, что пассажиры помогают газелистам избежать штрафов, заявляя, что микроавтобус выполняет заказной рейс.
Директор департамента транспорта пожаловался на то, что пассажиры помогают газелистам избежать штрафов, заявляя, что микроавтобус выполняет заказной рейс.
Омские власти продолжают бороться с нелегальными перевозчиками. С начала текущего года с улиц города было «зачищено» больше 400 «Газелей», однако «дикие» маршрутки продолжают курсировать по городу, причем перевозчики нашли юридическую уловку, позволяющую избежать штрафов. Они перевели свои микроавтобусы в режим маршрутного такси, а не городского общественного транспорта.
Как признался сегодня директор департамента транспорта Алексей Мартыненко, рейды администрации, УГАДН и ГИБДД проводятся на улицах Омска регулярно, основная масса нелегального транспорта ушла, но на магистралях продолжают попадаться нелегальные маршрутки, причем сам чиновник тоже регулярно сталкивается с этой проблемой.
Алексей Мартыненко, директор департамента транспорта администрации города Омска:
— Мы должны изменить ситуацию и направить действия перевозчиков в русло закона. Никто не может гарантировать безопасность пассажирских перевозок, если пассажир едет на нелегальном транспорте. Некоторые пассажиры вступают в сговор с перевозчиком. Когда мы останавливаем «Газель», полную пассажиров, то пассажиры говорят, что она на заказе.
Сейчас перевозчики, с которыми мэрия расторгла договор, пытаются отыграть ситуацию. Перевозчиками были написаны жалобы в УФАС. Департамент несколько изменил ситуацию и провел временный конкурс на 180 дней до окончательного разрешения ситуации. Привлекли 143 транспортных средства от 16 до 139 мест.
Алексей Мартыненко, директор департамента транспорта администрации города Омска:
— Не все «Газели» все же ушли. Ежедневно я их вижу. Мы должны довести работу до логического завершения. Процесс привлечения к ответственности — полномочия УГАДН. Когда мы выходим на магистрали, выходят незаконные перевозчики. Жители Омска должны бойкотировать ситуацию.
Глава ведомства назвал ситуацию с «крышеванием» пасажирами незаконных маршрутов круговой порукой.