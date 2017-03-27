Мартыненко обвинил жителей Омска в сговоре с маршрутчиками-нелегалами

Омские власти продолжают бороться с нелегальными перевозчиками. С начала текущего года с улиц города было «зачищено» больше 400 «Газелей», однако «дикие» маршрутки продолжают курсировать по городу, причем перевозчики нашли юридическую уловку, позволяющую избежать штрафов. Они перевели свои микроавтобусы в режим маршрутного такси, а не городского общественного транспорта.

Как признался сегодня директор департамента транспорта Алексей Мартыненко, рейды администрации, УГАДН и ГИБДД проводятся на улицах Омска регулярно, основная масса нелегального транспорта ушла, но на магистралях продолжают попадаться нелегальные маршрутки, причем сам чиновник тоже регулярно сталкивается с этой проблемой.

Алексей Мартыненко, директор департамента транспорта администрации города Омска:

— Мы должны изменить ситуацию и направить действия перевозчиков в русло закона. Никто не может гарантировать безопасность пассажирских перевозок, если пассажир едет на нелегальном транспорте. Некоторые пассажиры вступают в сговор с перевозчиком. Когда мы останавливаем «Газель», полную пассажиров, то пассажиры говорят, что она на заказе.

Сейчас перевозчики, с которыми мэрия расторгла договор, пытаются отыграть ситуацию. Перевозчиками были написаны жалобы в УФАС. Департамент несколько изменил ситуацию и провел временный конкурс на 180 дней до окончательного разрешения ситуации. Привлекли 143 транспортных средства от 16 до 139 мест.

Алексей Мартыненко, директор департамента транспорта администрации города Омска:

— Не все «Газели» все же ушли. Ежедневно я их вижу. Мы должны довести работу до логического завершения. Процесс привлечения к ответственности — полномочия УГАДН. Когда мы выходим на магистрали, выходят незаконные перевозчики. Жители Омска должны бойкотировать ситуацию.

Глава ведомства назвал ситуацию с «крышеванием» пасажирами незаконных маршрутов круговой порукой.