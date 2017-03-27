На пост главы Катав-Ивановска претендуют два кандидата

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Катав-Ивановского района, комиссия одобрила две кандидатуры на избрание на пост главы: исполняющий обязанности мэра, 44-летний Иван Норко и 33-летний индивидуальный предприниматель Алексей Лысков. «Оба юристы по профессии, опытные, отзывчивые, культурные, знающие, интеллигентные люди», — рассказывали о кандидатах в комиссии.

У Ивана Норко — два высших образования (инженер лесного и лесопаркового хозяйства и юрист), имеет богатый опыт управленческой деятельности. В трудовой книжке предпринимателя Лыскова пять записей.

Сегодня конкурсная комиссия заслушала программы двух претендентов на пост главы. Алексей Лысков видит работу мэра по нескольким приоритетным направлениям: развитие территории, эффективная экономика, повышение доходов населения, жилищно-коммунальное хозяйство, экологическая безопасность, семейная, демографическая, молодёжная политика, образование, культура, спорт.

Иван Норко считает важной задачей — восстановление стабильного водоснабжения Катав-Ивановска. Отдельного внимания, по его мнению, требует ситуация на МУП «ТеплоЭнерго», у которого кредиторская задолженность предприятия на вторую половину марта составляет более 80 миллионов рублей. В ближайшее время необходимо будет принять решение об оптимизации работы предприятия и его дальнейших перспективах. Иван Норко также говорил о необходимости привлечения инвесторов, создания новых рабочих мест, об увеличении доходов бюджета.

В среду, 29 марта, Совет депутатов третьего созыва Катав-Ивановска изберёт нового главу города из двух предложенных им кандидатов.