На пост главы Катав-Ивановска претендуют два кандидата

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Катав-Ивановского района, комиссия одобрила две кандидатуры на избрание на пост главы: исполняющий обязанности мэра, 44-летний Иван Норко и 33-летний индивидуальный предприниматель Алексей Лысков. «Оба юристы по профессии, опытные, отзывчивые, культурные, знающие, интеллигентные люди», — рассказывали о кандидатах в комиссии.
У Ивана Норко — два высших образования (инженер лесного и лесопаркового хозяйства и юрист), имеет богатый опыт управленческой деятельности. В трудовой книжке предпринимателя Лыскова пять записей.
Сегодня конкурсная комиссия заслушала программы двух претендентов на пост главы. Алексей Лысков видит работу мэра по нескольким приоритетным направлениям: развитие территории, эффективная экономика, повышение доходов населения, жилищно-коммунальное хозяйство, экологическая безопасность, семейная, демографическая, молодёжная политика, образование, культура, спорт.
Иван Норко считает важной задачей — восстановление стабильного водоснабжения Катав-Ивановска. Отдельного внимания, по его мнению, требует ситуация на МУП «ТеплоЭнерго», у которого кредиторская задолженность предприятия на вторую половину марта составляет более 80 миллионов рублей. В ближайшее время необходимо будет принять решение об оптимизации работы предприятия и его дальнейших перспективах. Иван Норко также говорил о необходимости привлечения инвесторов, создания новых рабочих мест, об увеличении доходов бюджета.
В среду, 29 марта, Совет депутатов третьего созыва Катав-Ивановска изберёт нового главу города из двух предложенных им кандидатов.
Как уже сообщало агентство, 25 января 2017 года действующий глава Катав-Ивановского городского поселения 39-летний Алексей Бисярин досрочно ушел в отставку, проработав в этой должности чуть более года (с ноября 2015 года). 30 января Совет депутатов принял решение об объявлении конкурса. С 5 по 19 февраля принимались документы от кандидатов на пост главы города. Затем с 20 февраля по 11 марта была проведена проверка достоверности документов кандидатов. К конкурсу были допущены два претендента — Норко и Лысков.