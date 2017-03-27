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14:50 (мск), источник: NewsKo

Семья погибшего военнослужащего из Прикамья получит из резервного фонда 1,5 млн руб

Глава Прикамья Максим Решетников распорядился оказать материальную помощь семье погибшего военнослужащего Росгвардии И. З. Кучукбаева.

Военнослужащий Росгвардии из Пермского края Ильдус Кучукбаев погиб в Чеченской республике при исполнении служебных обязанностей. У Ильдуса Зиннатовича остались жена и несовершеннолетняя дочь.

По распоряжению главы региона Максим Решетникова семье погибшего военнослужащего из резервного фонда правительства Пермского края выделена материальная помощь в размере 1,5 млн руб.

Источник — администрация губернатора Пермского края.

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