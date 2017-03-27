Мартыненко не знает, сохранит ли работу при новом мэре Омска
Сегодня, 27 марта, в Омске прошла
Сегодня, 27 марта, в Омске прошла
Чиновник рассказал об итогах своей работы в 2016 году и поделился планами на 2017.
Оказалось, что политическая интрига, связанная с грядущими выборами мэра Омска, никак Мартыненко не волнует, так как он в первую очередь думает о своей работе.
«Независимо от нового мэра транспорт в городе должен соответствовать требованиям. Что же касается меня — буду работать как решит новый мэр. Я считаю, что директор департамента должен не следить за политическими тенденциями, а выполнять требуемую от него работу», — заявил Мартыненко.
Также чиновник отметил, что, в первую очередь, он думает о собственной работе, а не о грядущих изменениях.