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16:16 (мск), источник: Калининград.Ru

Алиханов: Три человека поплатились рабочим местом из-за нарушений с закупкой медоборудования

Из-за нарушений, которые были допущены при закупке оборудования для Центра женского здоровья, уволены три человека. Об этом заявил врио губернатора Антон Алиханов.

Источник: Калининград.Ru

— Коллеги, к сожалению, на мой взгляд, допустили определённые нарушения в своей работе. Отдельные товарищи уже поплатились своим рабочим местом и уволены. Три человека, — заявил журналистам Алиханов по итогам рабочего выезда в понедельник, 27 марта.

Он уточнил, что в числе уволенных — сотрудники областного Минздрава и клинической больницы.

По словам главы региона, при закупке цифрового маммографа нарушители пытались «выйти на вице-премьеров» областного правительства, «чтобы договориться» о поставке оборудования от определённой компании.

— Я уже неоднократно говорил, что мы языка договорённостей не понимаем. Нам бы всё-таки хотелось, чтобы мы получали какую-то экономию в рамках наших конкурсных процедур либо покупали то, что стоит тех денег, которые мы платим за это оборудование, — прокомментировал глава региона.

Врио министра здравоохранения Калининградской области Людмила Сиглаева отметила, что изначально техническое задание на поставку маммографа было сформировано без возможности проводить биопсию.

«А губернатор изначально согласовывал закупку маммографа именно с функцией биопсии, чтобы врач не вслепую осуществлял забор материала, а по результатам маммографического исследования. И то первое техническое задание, которое приходило, — были основания полагать, что это аппарат, который не будет выполнять функцию биопсии», — пояснила чиновник.

В организации закупки участвовал начальник отдела материально-технического снабжения областной клинической больницы Михаил Полковников.

Изначально Центр женского здоровья на улице Иванникова в Калининграде планировали открыть в апреле. Однако из-за проблем с закупкой оборудования сроки изменились. По мнению Людмилы Сиглаевой, учреждение заработает в мае.

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