Кучма признал, что Минские переговоры зашли в тупик

«Я вообще считаю, что сегодня на 100% назрел вопрос, необходима встреча «Нормандское четверки». Хочу подчеркнуть: ни на уровне минского процесса, ни на уровне министров иностранных дел вопросы не двигаются, поэтому нужно им собраться и сказать публично, чего нам ожидать», — сказал Кучма журналистам в Днепре в понедельник, сообщает агентство « Интерфакс-Украина .

«Я хочу, чтобы они собрались, вышли к людям, к прессе, и сказали, как они видят как этот процесс будет развиваться» , — добавил Кучма.

Напомним, что предыдущая встреча лидеров «нормандской четверки’состоялась 20 октября 2016 в Берлине.

После этого, было еще две встречи глав МИД — 29 ноября 2016 в Минске и 18 февраля 2017 Мюнхене.

24 марта 2017 в Париже состоялась встреча представителей дипломатических ведомств стран «нормандской четверки», на которую приехал представитель России. Дипломаты обсудили подготовку к встрече на уровне глав МИД стран «нормандского формата», а также гуманитарные, политические и вопросы безопасности по ситуации на Донбассе.