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15:07 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Мэра Североуральска оштрафовали за недостроенный дом

Для переселенцев из аварийного жилья.

Источник: РИА "Новости"

Прокуратура Североуральска приняла решение о наложении штрафа на главу города Бориса Меньшикова. По мнению надзорного ведомства, чиновник нарушил условия предоставления межбюджетных трансфертов, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе региональной прокуратуры.

В мае 2015 года муниципалитету из областного бюджета была выделена субсидия в 101 миллион рублей на реализацию программы по переселению из аварийного жилья. В соответствии с соглашением, освоить деньги требовалось до конца 2016 года, однако в поселке Покровске-Уральском не успели сдать в срок дом с 5 квартирами для жильцов аварийного жилфонда. Договоры найма помещений с переселяемыми в итоге не были заключены, а неосвоенные деньги вернулись в региональную казну.

По постановлению прокуратуры мэр Североуральска должен выплатить штраф в 10 000 рублей (не вступило в законную силу). Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлечен начальник отдела по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству Евгений Мостовой.

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