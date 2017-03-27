Мэра Североуральска оштрафовали за недостроенный дом
Для переселенцев из аварийного жилья.
Для переселенцев из аварийного жилья.
Прокуратура Североуральска приняла решение о наложении штрафа на главу города Бориса Меньшикова. По мнению надзорного ведомства, чиновник нарушил условия предоставления межбюджетных трансфертов, сообщили «Уралинформбюро» в
В мае 2015 года муниципалитету из областного бюджета была выделена субсидия в 101 миллион рублей на реализацию программы по переселению из аварийного жилья. В соответствии с соглашением, освоить деньги требовалось до конца 2016 года, однако в поселке
По постановлению прокуратуры мэр Североуральска должен выплатить штраф в 10 000 рублей (не вступило в законную силу). Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлечен начальник отдела по городскому и